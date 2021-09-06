Названы 11 лучших бесплатных игр для компьютеров в Steam

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Названы 11 лучших бесплатных игр для компьютеров в SteamОни могут стать хорошей альтернативой платным
Автор techspot.com Коэн Коберли перечислил игровые проекты в Steam в разных жанрах, способные заменить платные версии.
В подборке Коэна Коберли оказалось 11 игр, которые бесплатно доступны в Steam.
- Brawlhalla. Подойдёт поклонникам Super Smash Bros. Игрок может выбрать себе персонажа из более 50 вариантов (из них сразу доступны 9) и сражаться в многопользовательских матчах. К игре можно подключать до 7 друзей.
- Warframe. Этот шутер от третьего лица предлагает множество миссий и локаций. Можно собирать материалы для крафта, выполнять задания, сражаться в космических боях, передвигаться по миру на транспорте и многое другое. Автор заявляет, что вариантов игры множество, поэтому наверняка найдётся тот, который подойдёт вам.
- RuneScape. Это, по словам специалиста, одна из самых старый и продолжительных MMORPG в мире. Здесь нет специальных квестов или прописанной истории. Все задания возникают и выполняется в процессе игры. Например, можно спасти расу от уничтожения или помочь мальчику достать мяч на дворе у старой ведьмы. Завершение квестов не просто прокачивает персонажа (как в World of Warcraft), а открывает, например, новые территории. Также здесь довольно много навыков, которые можно повысить: 23 для OSRS и 28 для RS3.
Path of Exile. Это наследница франшизы Diablo, пишет автор. По сравнению с названной игрой эта отличается сложностью и глубиной. Игроку доступны на выбор сотни активных навыков, множество снаряжения и прочее. Для получения награды придётся биться с врагами на протяжении всей сюжетной кампании. Кроме того, весь прогресс будет сохранён и перенесён в новую версию - Path of Exile 2.
Crusader Kings 2. Эта стратегия позволит почувствовать себя европейским правителем в Средние века. Можно создать и продолжить свою династию, управляя при этом королевством.
- Smite. По сюжету вы в роли богов вместе с командой вступаете в бой с врагами. Можно выбрать из 109 мифологических персонажей: например, стать Тором или Артемидой. Здесь также есть возможность перейти к виду игры от третьего лица. Для выполнения заданий здесь потребуется коммуникация и командная работа. Подойдёт такая игра для тех, кто хочет попробовать нечто иное, нежели DOTA 2, League of Legends.
- Apex Legends. Игра начинается с того, что вы и ещё 1-2 человека попадаете на арену на воздушной подушке. После этого необходимо на разных локациях искать оружие для будущих битв. При этом у каждого персонажа есть три варианта способностей: активная, пассивная и максимальная. Можно играть за боевого медика Лайфлайна, следопыта Бладхаунда и других героев.
- Destiny 2. Здесь есть множество вариантов контента, увлекательная сюжетная линия, рейды, режимы PvP. Также можно прокачивать персонажа, открывая новые виды оружия, брони и расширения списка способностей.
- Trove. В этой игре, где всё составлено из блоков, вы можете сражаться в подземельях за снаряжение (всего доступно 16 видов), строить дома, передавать своё 3D-оборудование и покупать снаряжение у других. Можно получить оружие как от стандартных игровых персонажей типа Рыцаря, так и от более необычных - например, Укротителя Динозавров.
- Gwent: The Witcher Card Game. Здесь вам необходимо создать армию, сумма очков за атаки которой будет выше, чем у противника. Для победы в поединке также можно выбирать между нанесением урона персонажу, вытягиванием карт, очисткой игрового поля.
- Paladins. В этом шутере от первого лица вам даётся возможность выбрать персонажа из более 40 вариантов. Это и убийцы, и учёные, и многие другие. Параметры персонажа настраиваются по трём пунктам: карты, таланты и предметы. Какие-то могут увеличить скорость, какие-то дают вампиризм. В конце каждого матча таланты и предметы исчезают. После выбора героя вы переходите на одну из 27 карт и зарабатываете билеты. В целом эта игра подойдёт для любителей Overwatch, заключает автор.