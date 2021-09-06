Названы 11 лучших бесплатных игр для компьютеров в Steam

Path of Exile. Это наследница франшизы Diablo, пишет автор. По сравнению с названной игрой эта отличается сложностью и глубиной. Игроку доступны на выбор сотни активных навыков, множество снаряжения и прочее. Для получения награды придётся биться с врагами на протяжении всей сюжетной кампании. Кроме того, весь прогресс будет сохранён и перенесён в новую версию - Path of Exile 2.