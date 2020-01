Названы игры с самым правдоподобным изображением геев и транссексуалов

Таких игр оказалось пять. Среди них — Apex Legends, Borderlands 3, The Outer Worlds, Overwatch и The Walking Dead: The Final Season. Авторы этих тайтлов смогли наиболее честно и точно изобразить представителей ЛГБТ-сообщества.

Номинантов среди видеоигр организация выбирает уже второй год. В целом, премия выдается за справедливое представление ЛГБТ-сообщества в медиа. В прошлом году в категории «игры» награда была вручена квесту Manor of Masques в The Elder Scrolls Online. Героиней этого квеста была трансгендерная женщина, которая пыталась воссоединиться со своей сестрой.

Победителя премии 2020 года объявят 19 марта в Нью-Йорке.