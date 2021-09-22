Названы три способа устранить брак геймпада от PlayStation 5

Названы три способа устранить брак геймпада от PlayStation 5Один из них - без использования паяльника
Автор материала посоветовала первым делом после обнаружения поломки геймпада дополнительно протестировать его. Лучший сервис для этого - gamepad-tester.com.
Далее она перешла к инструкции по правильной разборке устройства. Для этого нужно аккуратно снять заднюю панель, убрать бамперы, открутить четыре винта на корпусе. Затем отсоединить друг от друга две части геймпада с помощью лопатки, отсоединить клипсы в передней части, снять крышку. После этого необходимо убрать аккумулятор (отсоединив при этом кабель питания батареи) и открутить один винт под ним. Последнее - отстегнуть два шлейфа. После этого можно приступать к ремонту.
- Без паяльника. По словам автора, этот способ очень эффективный и простой. Помогает исправить неполадки в работе геймпада он почти всегда. Состоит такой метод в замене деталей устройства, Нужно поднять плату вверх, перевернуть её другой стороной и снять "грибки" со стиков. Нужно постараться не задеть при этом динамик. Затем небольшой лопаткой отделить потенциометр от корпуса и пинцетом достать круглую деталь в середине потенциометра. Далее ватной палочкой со спиртом нужно аккуратно протереть внутреннюю часть потенциометра. Затем взять запчасть для подобной модели, точно так же достать середину потенциометра и поместить её в центр потенциометра геймпада. В конце - собрать устройство.
- Частичная замена стика DualSense. Для начала нужно разогреть паяльник до 330 градусов Цельсия. После этого - отпаять красный и чёрный провода, расположенные с обеих сторон платы. Затем отсоединить плату, снять со стиков "грибки", отстегнуть потенциометр и выпаять его с помощью флюса. Далее - пристегнуть новые потенциометры к плате, припаять их. Наконец - собрать геймпад.
- Полная замена стика. Сначала нужно освободить потенциометры от стиков, расшатать потенциометры, чтобы сломались крепления, и убрать из платы. После этого - бокорезами необходимо разломать стик, достать его центральную часть и убрать кусачками остальные части стика (при этом нужно действовать так, чтобы не повредить плату). Далее - очистить плату от старого припоя с помощью оловоотсоса и присоединить паяльником к плане новый стик. В конце нужно очистить плату от флюса спиртом.
Для проверки качества запчасти - в частности, стика - используется мультиметр. Сопротивление при этом нужно установить 200 Ом. Показатели у качественного стика должны составлять около 0,6.