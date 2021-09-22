Названы три способа устранить брак геймпада от PlayStation 5

Далее она перешла к инструкции по правильной разборке устройства. Для этого нужно аккуратно снять заднюю панель, убрать бамперы, открутить четыре винта на корпусе. Затем отсоединить друг от друга две части геймпада с помощью лопатки, отсоединить клипсы в передней части, снять крышку. После этого необходимо убрать аккумулятор (отсоединив при этом кабель питания батареи) и открутить один винт под ним. Последнее - отстегнуть два шлейфа. После этого можно приступать к ремонту.