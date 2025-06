Nintendo Switch 1 и 2 поколения сравнили по реальной производительности в играх

Что касается FPS, то он в каких-то играх у обеих консолей был одинаковым, а в каких-то разным. Например, The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Switch 1 шла на Switch 1 с 30 к/с, а на Switch 2 - с 60 к/с, Hogwarts Legacy - с 25-30 к/с и 30 к/с соответственно, Fortnite Battle Royale - 30 и 60 к/с соответственно, No Man’s Sky - с 30 и 50 к/с соответственно, Super Mario Odyssey с 60 к/с в обоих случаях, Zelda Link's Awakening - с 50 и 60 к/с соответственно.