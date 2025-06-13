Nintendo Switch 1 и 2 поколения сравнили по реальной производительности в играх

Опубликовано 13 июня 2025, 12:001 мин.
Nintendo Switch 1 и 2 поколения сравнили по реальной производительности в играхИ особой разницы между ними не было
На YouTube-канале ElAnalistaDeBits продемонстрировали, насколько Switch 2 в играх лучше предшественника.
Nintendo Switch имеет OLED или LCD-дисплей с разрешением 720р и частотой обновления 60 Гц. Switch 2 предлагает уже LCD HDR экран с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. В плане графики тоже заметны улучшения: всё стало более детализированным.
Что касается FPS, то он в каких-то играх у обеих консолей был одинаковым, а в каких-то разным. Например, The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Switch 1 шла на Switch 1 с 30 к/с, а на Switch 2 - с 60 к/с, Hogwarts Legacy - с 25-30 к/с и 30 к/с соответственно, Fortnite Battle Royale - 30 и 60 к/с соответственно, No Man’s Sky - с 30 и 50 к/с соответственно, Super Mario Odyssey с 60 к/с в обоих случаях, Zelda Link's Awakening - с 50 и 60 к/с соответственно.
Источник: ElAnalistaDeBits
Автор:Валерия Филимонова