Новый бюджетный процессор и старая флагманская видеокарта в играх 2022 года: тест GTX 1080 + i3-10100F

В рамках обзора на канале ShadowSeven запустили в 12 игровых проектах компьютерную сборку на основе i3-10100F с GTX 1080. Среди игр - God of War, Forza Horizon 5, CS:GO, Days Gone, Red Dead Redemption 2, Valorant, GTA 5, Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Siege, Cyberpunk 2077, PUBG, Fortnite Performance Mode. Тестировались все игры в разрешении 1080p.

В Forza Horizon 5 удалось получить на ультра-настройках графики в среднем около 75 к/с. Максимальное число кадров при этом составило 82 к/с, минимальное - 38 к/с.

CS:GO шла на низких настройках со средней частотой кадров в районе 245 к/с. При этом максимальное значение производительности равнялось 396 к/с, минимальное - 1 к/с.

Days Gone запускалась с очень высоким пресетом. В среднем здесь производительность составляла около 70 к/с. Максимальная частота кадров равнялась 90 к/с, минимальная - 64 к/с.