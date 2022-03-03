Новый бюджетный процессор и старая флагманская видеокарта в играх 2022 года: тест GTX 1080 + i3-10100F

Новый бюджетный процессор и старая флагманская видеокарта в играх 2022 года: тест GTX 1080 + i3-10100FПроверили конфигурацию на YouTube-канале ShadowSeven
В рамках обзора на канале ShadowSeven запустили в 12 игровых проектах компьютерную сборку на основе i3-10100F с GTX 1080. Среди игр - God of War, Forza Horizon 5, CS:GO, Days Gone, Red Dead Redemption 2, Valorant, GTA 5, Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Siege, Cyberpunk 2077, PUBG, Fortnite Performance Mode. Тестировались все игры в разрешении 1080p.
В Forza Horizon 5 удалось получить на ультра-настройках графики в среднем около 75 к/с. Максимальное число кадров при этом составило 82 к/с, минимальное - 38 к/с.
CS:GO шла на низких настройках со средней частотой кадров в районе 245 к/с. При этом максимальное значение производительности равнялось 396 к/с, минимальное - 1 к/с.
Days Gone запускалась с очень высоким пресетом. В среднем здесь производительность составляла около 70 к/с. Максимальная частота кадров равнялась 90 к/с, минимальная - 64 к/с.
В GTA 5 на очень высоких настройках удалось получить средний FPS в пределах 120 к/с. При этом максимальное значение производительности было равно 185 к/с, минимальное - 48 к/с.
Assassin's Creed Valhalla с ультра-пресетом в среднем запустилась с частотой около 50 к/с. Минимальное число кадров равнялось при этом 42 к/с, максимальное - 58 к/с.
На низких настройках шла PUBG. Здесь средний FPS был равен 150-155 к/с, минимальный - 106 к/с, максимальный - 196 к/с.
С остальными замерами вы можете ознакомиться в видео ниже.
Конфигурация протестированного ПК:
- процессор Intel Core i3-10100F Processor;
- видеокарта GIGABYTE Nvidia GeForce GTX 1080 8GB;
- оперативная память 16GB DDR4 3600Mhz (2x8 dual channel);
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD 1TB M.2 Kingston;
- HDD 2TB External;
- материнская плата ASRock H510M-HDV;
- блок питания 550W 80+ Gold.