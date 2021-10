Опубликовано сравнение дорогого геймпада с клавиатурой и мышью для современных игр

Автор приобрёл геймпад Microsoft Xbox ONE, по его словам, взамен дешёвого Genius. Последний куплен был за 400 рублей и использовался для гонок. На модель же для приставки Xbox пользователь потратил 4 тысячи рублей и решил протестировать в играх Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V, Need for Speed Rivals, Dirt 3.

Подключить к компьютеру геймпад удалось легко. Первым делом автор запустил Horizon Zero Dawn. И здесь опыт оказался неудачным: с помощью стика играть было неудобно. После этого он даже на какое-то время вообще забыл про геймпад.