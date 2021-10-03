Опубликовано сравнение дорогого геймпада с клавиатурой и мышью для современных игр

Опубликовано сравнение дорогого геймпада с клавиатурой и мышью для современных игрГеймпад не оправдал ожидания
Автор приобрёл геймпад Microsoft Xbox ONE, по его словам, взамен дешёвого Genius. Последний куплен был за 400 рублей и использовался для гонок. На модель же для приставки Xbox пользователь потратил 4 тысячи рублей и решил протестировать в играх Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V, Need for Speed Rivals, Dirt 3.
Подключить к компьютеру геймпад удалось легко. Первым делом автор запустил Horizon Zero Dawn. И здесь опыт оказался неудачным: с помощью стика играть было неудобно. После этого он даже на какое-то время вообще забыл про геймпад.
Затем автору захотелось поиграть в гонки и он вспомнил о Microsoft Xbox ONE. В Grand Theft Auto V с геймпадом было ездить гораздо удобнее, чем с клавиатурой, а дополнительные стики и курки помогали контролировать повороты машины и подачу газа. Однако если в этой игре пользоваться оружием, то устройство сразу же становится крайне неудобным.
В Need for Speed Rivals, Dirt 3 в целом управлять игрой было вполне комфортно. Пальцы и руки практически не уставали, к особенностям управления привыкнуть оказалось легко. Однако через два часа у автора стал болеть указательный палец из-за того, что курки геймпада нажимались туго.
В целом, по мнению геймера, цена известных геймпадов, в том числе Microsoft Xbox ONE, немного завышена. К примеру, купленная модель стоила как игровые мышь и клавиатура (Logitech G102 и Logitech K270) вместе. При этом в гоночных играх геймпадом пользоваться вполне удобно, поэтому в качестве дополнительного аксессуара он точно не будет лишним. Хотя также можно присмотреться к более дешёвым моделям или даже к игровым рулям.