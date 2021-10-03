Опубликовано сравнение дорогого геймпада с клавиатурой и мышью для современных игр

Затем автору захотелось поиграть в гонки и он вспомнил о Microsoft Xbox ONE. В Grand Theft Auto V с геймпадом было ездить гораздо удобнее, чем с клавиатурой, а дополнительные стики и курки помогали контролировать повороты машины и подачу газа. Однако если в этой игре пользоваться оружием, то устройство сразу же становится крайне неудобным.

В Need for Speed Rivals, Dirt 3 в целом управлять игрой было вполне комфортно. Пальцы и руки практически не уставали, к особенностям управления привыкнуть оказалось легко. Однако через два часа у автора стал болеть указательный палец из-за того, что курки геймпада нажимались туго.

В целом, по мнению геймера, цена известных геймпадов, в том числе Microsoft Xbox ONE, немного завышена. К примеру, купленная модель стоила как игровые мышь и клавиатура (Logitech G102 и Logitech K270) вместе. При этом в гоночных играх геймпадом пользоваться вполне удобно, поэтому в качестве дополнительного аксессуара он точно не будет лишним. Хотя также можно присмотреться к более дешёвым моделям или даже к игровым рулям.