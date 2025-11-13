Игры
Опубликовано 13 ноября 2025, 18:45
1 мин.

От Steam Deck и далее: восемь портативных игровых консолей сравнили и выбрали лучшую

Выбор между ними зависит от вашего бюджета
В одном из выпусков на YouTube-канале The Tech Chap эксперт выяснил, какая игровая приставка сейчас лучше всего справляется с современными проектами. Участвовали в тестировании Steam Deck (LCD/OLED), ROG Xbox Ally, Legion Go S, ROG Xbox Ally X, MSI Claw, Legion Go 2.
© The Tech Chap

В тестах приняли участие такие модели консолей, как Asus ROG Xbox Ally X, Asus ROG Xbox Ally, Asus ROG Ally X, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go 2, Lenovo Legion Go S, MSI Claw A8, Steam Deck OLED/LCD.

Запускались на приставках такие игры, как Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Battlefield 6, F1 25.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© The Tech Chap

Вывод

По части производительности самой впечатляющей моделью стала MSI Claw A8. Однако если вы сможете купить в хорошем состоянии б/у ROG Ally X с чипом Z1E, то это станет лучшим вашим вложением.

По автономности лидером стала тоже MSI Claw А8, а хуже всех показала себя ROG Ally.

Для большинства людей более выгодным вариантом в целом будет Steam Deck OLED или Legion Go S. Если же деньги не проблема, то стоит рассмотреть ROG Xbox Ally X.