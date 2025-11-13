От Steam Deck и далее: восемь портативных игровых консолей сравнили и выбрали лучшую

Вывод

По части производительности самой впечатляющей моделью стала MSI Claw A8. Однако если вы сможете купить в хорошем состоянии б/у ROG Ally X с чипом Z1E, то это станет лучшим вашим вложением.

По автономности лидером стала тоже MSI Claw А8, а хуже всех показала себя ROG Ally.

Для большинства людей более выгодным вариантом в целом будет Steam Deck OLED или Legion Go S. Если же деньги не проблема, то стоит рассмотреть ROG Xbox Ally X.