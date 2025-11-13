От Steam Deck и далее: восемь портативных игровых консолей сравнили и выбрали лучшую

От Steam Deck и далее: восемь портативных игровых консолей сравнили и выбрали лучшуюВыбор между ними зависит от вашего бюджета
В тестах приняли участие такие модели консолей, как Asus ROG Xbox Ally X, Asus ROG Xbox Ally, Asus ROG Ally X, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go 2, Lenovo Legion Go S, MSI Claw A8, Steam Deck OLED/LCD.
Запускались на приставках такие игры, как Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Battlefield 6, F1 25.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Вывод
По части производительности самой впечатляющей моделью стала MSI Claw A8. Однако если вы сможете купить в хорошем состоянии б/у ROG Ally X с чипом Z1E, то это станет лучшим вашим вложением.
По автономности лидером стала тоже MSI Claw А8, а хуже всех показала себя ROG Ally.
Для большинства людей более выгодным вариантом в целом будет Steam Deck OLED или Legion Go S. Если же деньги не проблема, то стоит рассмотреть ROG Xbox Ally X.