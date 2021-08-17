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Перечислены 5 преимуществ игровых приставок перед ПК

Наслаждаться играми лучше всего точно не на компьютере
Один из авторов блога на iXBT.com объяснил, почему любителям видеоигр стоит сделать выбор в пользу консолей.
Перечислены 5 преимуществ игровых приставок перед ПК

Итак, почему приставки лидируют?

  1. Комфорт при игре. Можно лечь на диван и наслаждаться сюжетом на большом экране. Или позвать друзей и устроить соревнования.
  1. Проще выбрать устройство. Это связано с тем, что фирм-производителей не так много и в целом выпущенных моделей тоже. Чего не скажешь о компьютерах.
  1. Более низкая стоимость. Видеокарты для ПК стоят дорого. Вместе с этим для игр на компьютере необходимо дополнительно приобретать множество устройств. При покупке игровой приставки практически всё идёт в комплекте.
Перечислены 5 преимуществ игровых приставок перед ПК
  1. Стабильность игры. Не нужно заморачиваться с тем, пойдёт ли игра, подходит ли она по системным требованиям.
  1. Эксклюзивность. В некоторые игры в полной мере можно погрузиться лишь через консоль. Например, в The last of Us.

В конце блогер советует всем, кто хочет иметь возможность без особых проблем проходить игры и наслаждаться ими, присмотреться именно к приставкам.