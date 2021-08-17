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Перечислены 5 преимуществ игровых приставок перед ПК

Наслаждаться играми лучше всего точно не на компьютере

Один из авторов блога на iXBT.com объяснил, почему любителям видеоигр стоит сделать выбор в пользу консолей.