Перечислены 5 преимуществ игровых приставок перед ПК

Игры
Сегодня в 10:07
Перечислены 5 преимуществ игровых приставок перед ПКНаслаждаться играми лучше всего точно не на компьютере
Один из авторов блога на iXBT.com объяснил, почему любителям видеоигр стоит сделать выбор в пользу консолей.
Итак, почему приставки лидируют?
- Комфорт при игре. Можно лечь на диван и наслаждаться сюжетом на большом экране. Или позвать друзей и устроить соревнования.
- Проще выбрать устройство. Это связано с тем, что фирм-производителей не так много и в целом выпущенных моделей тоже. Чего не скажешь о компьютерах.
- Более низкая стоимость. Видеокарты для ПК стоят дорого. Вместе с этим для игр на компьютере необходимо дополнительно приобретать множество устройств. При покупке игровой приставки практически всё идёт в комплекте.
- Стабильность игры. Не нужно заморачиваться с тем, пойдёт ли игра, подходит ли она по системным требованиям.
- Эксклюзивность. В некоторые игры в полной мере можно погрузиться лишь через консоль. Например, в The last of Us.
В конце блогер советует всем, кто хочет иметь возможность без особых проблем проходить игры и наслаждаться ими, присмотреться именно к приставкам.