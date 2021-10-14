Перечислены навыки, которые развиваются благодаря компьютерным играм

Стратегии. Для успешного прохождения подобных проектов нужно быстро находить и анализировать данные, уметь адаптироваться к изменениям и - при необходимости - обучаться чему-либо. Гибкое мышление - одно из важнейших качеств в играх такого жанра.

Гонки. Они развивают реакцию, тактическое мышление, память. Также в гонках необходимо уметь принимать решения за короткое время.

Мобильные игры. В целом они положительно воздействуют на организм, стимулируя выработку серотонина и дофамина, которые улучшают настрой. Однако автор рекомендует не злоупотреблять подобными проектами.

Кроме того, по мнению Zero, некоторые игры дают возможность "прокачать" уровень английского или другого иностранного, помочь другим игрокам, заработать немного денег. Но очень важно знать меру и не проводить целые сутки перед компьютером.