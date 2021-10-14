Перечислены навыки, которые развиваются благодаря компьютерным играм

Игры
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Перечислены навыки, которые развиваются благодаря компьютерным играмКаждый жанр полезен по-своему
Пользователь Overclockers под ником [Zero] поделился мнением о том, какие качества развиваются у человека благодаря играм.
Автор считает, что на самом деле компьютерные игры могут быть очень полезными. Различные жанры способны развить в человеке самые разные качества.
- Шутеры. Согласно исследованию студента Рочестерского университета Шона Грина и его научного руководителя Дафны Бавельер, такие игры улучшают концентрацию, помогают научиться следить за несколькими объектами одновременно, прогнозировать будущие события, быстро принимать решения.
- RPG. Хорошие ролевые игры могут способствовать развитию эмпатии, научить планировать, нести ответственность за сделанный выбор. Также, добавляет автор, человек учится принимать последствия решений.
- MOBA и MMORPG. В этом случае бывает по-разному. Для одних это отличный способ развить лидерские качества, коммуникативные навыки, а для других - возможность научиться работать в команде, даже в условиях стресса, а также презентовать себя.
- Стратегии. Для успешного прохождения подобных проектов нужно быстро находить и анализировать данные, уметь адаптироваться к изменениям и - при необходимости - обучаться чему-либо. Гибкое мышление - одно из важнейших качеств в играх такого жанра.
- Гонки. Они развивают реакцию, тактическое мышление, память. Также в гонках необходимо уметь принимать решения за короткое время.
- Мобильные игры. В целом они положительно воздействуют на организм, стимулируя выработку серотонина и дофамина, которые улучшают настрой. Однако автор рекомендует не злоупотреблять подобными проектами.
Кроме того, по мнению Zero, некоторые игры дают возможность "прокачать" уровень английского или другого иностранного, помочь другим игрокам, заработать немного денег. Но очень важно знать меру и не проводить целые сутки перед компьютером.