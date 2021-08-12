PlayStation 5 оказалась более удобной консолью для видеоблогера, чем Xbox Series X

Денис перечислил главные преимущества приставки. Первое - запись геймплея. Блогер подчеркнул удобство этой функции: есть возможность записывать игру до самого последнего часа. При этом у пользователя есть даже возможность выбирать, сколько последних секунд или минут он хочет сохранить: 15 секунд, 30 секунд, 5 минут, 15 минут, 45 минут, час. В Xbox же записать возможно только последние минуты две или всю игру полностью. К тому же копировать запись потом на жесткий диск гораздо проще на PlayStation.

Второе - под нужные игры сразу же выделяется свободное место на накопителе и система предупреждает, если установить какую-то игру невозможно из-за нехватки места. На Xbox немного не так: при использовании этой консоли память точно освобождается только под одну игру. Загрузка идёт, как отмечает блогер, на PlayStation быстрее.