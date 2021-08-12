PlayStation 5 оказалась более удобной консолью для видеоблогера, чем Xbox Series X

PlayStation 5 оказалась более удобной консолью для видеоблогера, чем Xbox Series XDenis Major поделился опытом пользования гаджетом
Денис перечислил главные преимущества приставки. Первое - запись геймплея. Блогер подчеркнул удобство этой функции: есть возможность записывать игру до самого последнего часа. При этом у пользователя есть даже возможность выбирать, сколько последних секунд или минут он хочет сохранить: 15 секунд, 30 секунд, 5 минут, 15 минут, 45 минут, час. В Xbox же записать возможно только последние минуты две или всю игру полностью. К тому же копировать запись потом на жесткий диск гораздо проще на PlayStation.
Второе - под нужные игры сразу же выделяется свободное место на накопителе и система предупреждает, если установить какую-то игру невозможно из-за нехватки места. На Xbox немного не так: при использовании этой консоли память точно освобождается только под одну игру. Загрузка идёт, как отмечает блогер, на PlayStation быстрее.
Ещё одна удобная вещь - микрофон, встроенный в геймпад. При необходимости этот микрофон (как и подключенную гарнитуру) можно приглушить, нажав на кнопку.
Наконец, благодаря улучшенному дизайну консоль удобнее, чем её предыдущие версии, лежит в руке.
Из минусов Денис назвал размер консоли (она довольно большая), глянцевый корпус (быстро скапливается пыль), шум (PlayStation шумнее Xbox). Также игры не сохраняются автоматически при выходе из них, как на другой приставке. И последнее, что не понравилось при использовании консоли блогеру, - неудобный интерфейс.
Игры, на которых ведущий проверял гаджет, - Сэкбой, Demon's Souls, Ratchet&Clank, Astro's Playroom.
После месячного тестирования PlayStation 5 вердикт блогера таков: покупать консоль однозначно стоит. Преимуществ у неё много, особенно для видеоблогеров.