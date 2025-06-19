PlayStation Vita в виде приставки для телика: блогер рассказал о провале PS TV

PS TV - это на самом деле «недоPlayStation» с множеством проблем. У этого устройства есть слот для игровых карт, фирменных карт памяти, HDMI, LAN, USB, разъём питания. Предполагалось, что покупать PS TV вы будете как дополнение к геймпаду. Однако уже само меню не отличается удобством управления.

Есть недочёты и с играми. Консоль поддерживает геймпады Dual Shock 3 и 4. У 4-й версии сенсорный экран эмулирует сенсорная панель. Идея оказалась хорошей, а вот реализация - так себе. К примеру, для смены оружия нужен очень чёткий и короткий тап по боковой сенсорной кнопке. Получается он далеко не всегда (и не у всех).