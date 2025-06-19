PlayStation Vita в виде приставки для телика: блогер рассказал о провале PS TV

PlayStation Vita в виде приставки для телика: блогер рассказал о провале PS TVПри этом Vita опередила время
PS TV - это на самом деле «недоPlayStation» с множеством проблем. У этого устройства есть слот для игровых карт, фирменных карт памяти, HDMI, LAN, USB, разъём питания. Предполагалось, что покупать PS TV вы будете как дополнение к геймпаду. Однако уже само меню не отличается удобством управления.
Есть недочёты и с играми. Консоль поддерживает геймпады Dual Shock 3 и 4. У 4-й версии сенсорный экран эмулирует сенсорная панель. Идея оказалась хорошей, а вот реализация - так себе. К примеру, для смены оружия нужен очень чёткий и короткий тап по боковой сенсорной кнопке. Получается он далеко не всегда (и не у всех).
И это ещё полбеды. Большое количество игр на PS TV просто не поддерживается. Так, если PS Vita поддерживает около 800-1000 игровых проектах, то из них на PS TV можно запустить лишь 140-150.
Кроме того, PS TV - игровая приставка, на которой не было ТВ-стриминга.
Что действительно дало жизнь этой приставке, так это взлом. Во-первых, благодаря этому расширился список поддерживаемых игр (правда, всё равно полноценно они не шли: какие-то функции были недоступны), а во-вторых, был поставлен эмулятор Adrenaline. Другими словами, появилась возможность сделать из телевизора гигантскую PSP. Но лучше всего с помощью PS TV запускать игры с PS 1.