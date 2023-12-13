Почему консольные игры на iPhone 15 Pro Max будут всегда хуже, чем на Nintendo Switch 2

Компания Apple заявила, что на чипе А17 Pro теперь можно будет запускать некоторые консольные игры. Однако на деле, например, Resident выглядит на iPhone 15 Pro Max отвратительно. Хотя, конечно, запускается.

В игре очень нестабильная частота кадров. Она находится по ощущениям между 10 и 50 к/с. Временами производительность становится нормальной, но всё равно FPS очень нестабильный. Поэтому играть очень некомфортно даже на минимальных настройках графики. Вместе с тем эти настройки слабо влияют на производительность.