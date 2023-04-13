Почему не стоит покупать Xbox Series S, или Провал некстген-консоли для бедных

Есть несколько вещей, о которых в рекламных роликах, посвящённых Xbox series S, не рассказывали. Это, к примеру, оперативная память объёмом 10 ГБ. Причём из этих 10 ГБ - 8 ГБ с пропускной способностью 224 ГБ/с и 2 ГБ - с 54 ГБ/с. Что касается старой Xbox one X, то у неё был объём ОЗУ 12 ГБ, а пропускная способность при этом - 336 ГБ/с. То есть память у бюджетной консоли в действительности очень медленная, и это повлияло на её производительность.

Ниже - пример того, насколько меньше может быть FPS у одной и той же видеокарты с разной пропускной способностью памяти.