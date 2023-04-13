Игры
19:11, 13 апреля 2023
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Почему не стоит покупать Xbox Series S, или Провал некстген-консоли для бедных

Вот почему эта консоль - неудачная

Бюджетная консоль сама по себе - это действительно что-то хорошее. Но проблемы у Xbox Series S возникли с оптимизацией игр.

Почему не стоит покупать Xbox Series S, или Провал некстген-консоли для бедных

Фото: Tom's Guide

Есть несколько вещей, о которых в рекламных роликах, посвящённых Xbox series S, не рассказывали. Это, к примеру, оперативная память объёмом 10 ГБ. Причём из этих 10 ГБ - 8 ГБ с пропускной способностью 224 ГБ/с и 2 ГБ - с 54 ГБ/с. Что касается старой Xbox one X, то у неё был объём ОЗУ 12 ГБ, а пропускная способность при этом - 336 ГБ/с. То есть память у бюджетной консоли в действительности очень медленная, и это повлияло на её производительность.

Ниже - пример того, насколько меньше может быть FPS у одной и той же видеокарты с разной пропускной способностью памяти.

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Фото: Overclockers

А вторая проблема, связанная с памятью, - это её объём. Для современных игр её нужно много. В этом можно убедиться, просмотрев изображения ниже. И это лишь видеопамять. Есть ещё и оперативная, причём сегодня 8 ГБ уже будет мало для большинства проектов.

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Фото: Overclockers

На старте игры запускаются на консоли со сниженными настройками. Так, в Assassin's Creed Valhalla можно получить в режиме производительности 60 FPS 800р с просадками до 720p, в A Plague Tale: Requiem - 30-40 к/с в 900р с просадками до 720р, в Control: Ultimate Edition - 60 к/с в 900p с просадками до 720p, в The Medium - 30 к/с в 1080p с просадками до 900p. Соответственно, производительность в целом у консоли - на уровне RX 6400.

Наконец, разработчики не хотят оптимизировать игры под Xbox series S. К проблемным играм относятся Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и др. Выпускать два варианта игр при этом - то, что для многих компаний слишком дорого.

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