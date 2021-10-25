Почему первая в мире видеоигра так и не стала популярной

Почему первая в мире видеоигра так и не стала популярнойПричина проста
На самом деле первой видеоигрой считается Computer Space, которая в 1971 году была представлена на выставке Music Operators of America в Чикаго. Казалось, что она должна была иметь успех: у неё был интересный и узнаваемый на тот момент сюжет (полёт космического корабля, который атакуют летающие тарелки). Но этого не произошло. Вместо этого популярность приобрела выпущенная через год игра Pong: к 1974 году было продано уже 8 000 игровых автоматов с ней.
Как считает автор статьи, причина «провала» игры Computer Space вовсе не в её сложности, как утверждал сам создатель. Игры The Galaxy Game и Space Wars с похожей «космической» тематикой смогли стать популярными лишь потому, что в них была одна деталь, которая отсутствовала в самой первой видеоигре. Это гравитация. Не было этой технологии в первых видеоиграх потому, что разработаны они были на основе телевизионных технологий, а не компьютеров.