Почему первая в мире видеоигра так и не стала популярной

На самом деле первой видеоигрой считается Computer Space, которая в 1971 году была представлена на выставке Music Operators of America в Чикаго. Казалось, что она должна была иметь успех: у неё был интересный и узнаваемый на тот момент сюжет (полёт космического корабля, который атакуют летающие тарелки). Но этого не произошло. Вместо этого популярность приобрела выпущенная через год игра Pong: к 1974 году было продано уже 8 000 игровых автоматов с ней.