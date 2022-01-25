Почему в играх нагрузка на видеокарту не достигает 100%: четыре причины

Почему в играх нагрузка на видеокарту не достигает 100%: четыре причиныИх перечисляет пользователь iXBT.com
По мнению автора, существуют четыре главные причины низкой нагрузки на графический ускоритель в играх.
- Ограничители FPS. Расположены они в настройках игр или самой видеокарты. Их включение нередко может привести к недогруженности видеокарты. Хотя в большинстве старых игр таких ограничений нет, нужно понимать, что включение вертикальной синхронизации (VSync) также может ухудшить производительность. Для достижения максимально возможных результатов необходимо отключать все подобные ограничения.
- Проблемы с оперативной памятью. При работе ОЗУ в одноканальном режиме частота кадров может значительно снизиться. В результате уменьшится и нагрузка на видеокарту. Кроме того, перед покупкой нужно сразу же смотреть, один или два модуля оперативной памяти в компьютере находятся. При необходимости нужно приобретать вторую планку ОЗУ.
Другой проблемой, связанной с оперативной памятью, может стать её низкая частота. Решением является разгон либо замена модулей.
- Низкая производительность процессора. Такое может произойти, если в сборке используются одновременно мощная видеокарта и слабый процессор. В результате нагрузка процессора составляет около 100 процентов, а видеокарты - лишь какую-то часть. Решить проблему может разгон, покупка нового процессора либо снижение параметров, которые сильнее всего нагружают процессор.
В ноутбуках зачастую снижение нагрузки на графический ускоритель объясняется троттлингом процессора. Проверить это можно в программе Intel XTU. Если окажется, что троттлинг присутствует, то помочь способно очищение от пыли системы охлаждения, замена термопасты, андервольтинг (снижение напряжения). Также опытные пользователи ПК могут попробовать заменить термопасту на жидкий металл.
- Проблемы с софтом. Причиной низкой нагрузки видеокарты может быть и плохая оптимизация игры. Такое случалось, например, с The Medium, Cyberpunk 2077. Для исправления ситуации можно лишь ждать появления патчей с исправлениями от разработчиков или попытаться найти неофициальные патчи.
Бывает, хоть и редко, что плохая производительность связана с ошибками в драйверах видеокарты. Поможет здесь удаление этих драйверов (можно использовать для этого программу Display Driver Uninstaller) и установка новых с сайта производителя ноутбука или графического ускорителя. Кроме этого, есть вариант использовать для старых видеокарт AMD Radeon драйверы от энтузиастов.