Почему в играх нагрузка на видеокарту не достигает 100%: четыре причины

Проблемы с софтом. Причиной низкой нагрузки видеокарты может быть и плохая оптимизация игры. Такое случалось, например, с The Medium, Cyberpunk 2077. Для исправления ситуации можно лишь ждать появления патчей с исправлениями от разработчиков или попытаться найти неофициальные патчи.

Бывает, хоть и редко, что плохая производительность связана с ошибками в драйверах видеокарты. Поможет здесь удаление этих драйверов (можно использовать для этого программу Display Driver Uninstaller) и установка новых с сайта производителя ноутбука или графического ускорителя. Кроме этого, есть вариант использовать для старых видеокарт AMD Radeon драйверы от энтузиастов.