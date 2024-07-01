Похоже, идея выпуска ААА-игр на iPhone и iPad провалилась

Похоже, идея выпуска ААА-игр на iPhone и iPad провалиласьЕсть шанс, что новинок будет становиться все меньше
Однако, согласно отчету Appfigures, спрос на ААА-игры на мобильных устройствах оказался ниже ожидаемого.
С момента запуска Assassin’s Creed Mirage 6 июня игра была скачана более 123 тыс раз, но менее 3 тыс человек заплатили $49.99 за полную версию. Ежедневные загрузки игры уже упали ниже тех же 3 тыс.
Resident Evil 4, выпущенная для iOS в декабре, также показывает слабые результаты с 357 тыс загрузок и всего 7 тыс платных покупок полной версии за $29.99. Resident Evil Village купили 5750 человек за $15.99.
По мнению Андрея Зубова из Appmagic, пользователи смартфонов предпочитают казуальные мобильные игры с простым управлением и короткими игровыми сессиями. ААА-игры же рассчитаны на использование геймпадов, а управление на сенсорном экране часто неудобно.