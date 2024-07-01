Похоже, идея выпуска ААА-игр на iPhone и iPad провалилась

Resident Evil 4, выпущенная для iOS в декабре, также показывает слабые результаты с 357 тыс загрузок и всего 7 тыс платных покупок полной версии за $29.99. Resident Evil Village купили 5750 человек за $15.99.

По мнению Андрея Зубова из Appmagic, пользователи смартфонов предпочитают казуальные мобильные игры с простым управлением и короткими игровыми сессиями. ААА-игры же рассчитаны на использование геймпадов, а управление на сенсорном экране часто неудобно.