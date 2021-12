Потянет ли легендарный Core i5-2500K новые игры в паре с флагманской видеокартой

На YouTube-канале GECID.com проверили, какую производительность может обеспечить в играх сборка, основанная на Intel Core i5-2500K. Запускалась система в разрешении 1080p в 20 играх. Среди этих проектов - Dota 2, War Thunder, World of Tanks, ARK: Survival Evolved, Warframe, Escape From Tarkov, Fortnite (Chapter 2), PUBG, Apex Legends, Halo Infinite (MP), Battlefield 2042, StarCraft II, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed: Valhalla, Resident Evil 8: Village, Cyberpunk 2077, Deathloop, Far Cry 6, Forza Horizon 5.

Наилучших результатов по производительности удалось достичь при разгоне в World of Tanks (149 к/с в среднем и 68 к/с в очень редких событиях), Apex Legends (138 к/с в среднем и 64 к/с в очень редких событиях на настройках Custom), Dota 2 (129 к/с в среднем и 61 к/с в очень редких событиях). Также средняя частота кадров 100 к/с сохранялась в War Thunder (112 к/с), Apex Legends (116 к/с на максимальных настройках), Resident Evil 8: Village (112 к/с).