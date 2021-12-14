Потянет ли легендарный Core i5-2500K новые игры в паре с флагманской видеокартой

Потянет ли легендарный Core i5-2500K новые игры в паре с флагманской видеокартойПроверили на YouTube-канале GECID.com
На YouTube-канале GECID.com проверили, какую производительность может обеспечить в играх сборка, основанная на Intel Core i5-2500K. Запускалась система в разрешении 1080p в 20 играх. Среди этих проектов - Dota 2, War Thunder, World of Tanks, ARK: Survival Evolved, Warframe, Escape From Tarkov, Fortnite (Chapter 2), PUBG, Apex Legends, Halo Infinite (MP), Battlefield 2042, StarCraft II, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed: Valhalla, Resident Evil 8: Village, Cyberpunk 2077, Deathloop, Far Cry 6, Forza Horizon 5.
Наилучших результатов по производительности удалось достичь при разгоне в World of Tanks (149 к/с в среднем и 68 к/с в очень редких событиях), Apex Legends (138 к/с в среднем и 64 к/с в очень редких событиях на настройках Custom), Dota 2 (129 к/с в среднем и 61 к/с в очень редких событиях). Также средняя частота кадров 100 к/с сохранялась в War Thunder (112 к/с), Apex Legends (116 к/с на максимальных настройках), Resident Evil 8: Village (112 к/с).
В целом авторы обзора заключили, что система на базе Core i5-2500K в разгоне неплохо показывает себя и самых современных играх, не говоря уже о старых проектах. Assassin’s Creed: Valhalla, Far Cry 6, Cyberpunk 2077 запускаются с низкими, средними или высокими настройками в зависимости от самого проекта и мощности видеокарты. В то же время иногда без вертикальной синхронизации играть становится некомфортно. В то же время к этому процессору вряд ли подойдёт самый мощный и дорогой графический ускоритель, а с устройством средней ценовой категории или топовой моделью прошлых лет всё будет ограничено возможностями видеокарты.
Конфигурация протестированной системы:
- процессор Intel Core i5-2500K;
- материнская плата ASUS P8P67;
- система охлаждения NZXT Kraken Z63;
- оперативная память G.Skill TridentX 2x8GB DDR3-2400;
- видеокарта SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE;
- SSD Apacer AS350X 1TB;
- SSD Apacer Panther AS350 1TB;
- блок питания Seasonic Prime PX-850 850W;
- корпус Zalman Z7 NEO Black Tempered Glass.