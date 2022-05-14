Представлен инструмент, который позволит создавать для игр больше персонажей геев, женщин и темнокожих

Diversity Space Tool позволяет оценить характеристики персонажей и их соответствия представлениям о «норме». Программа измеряет возраст, расу или национальность, умственные и физические способности, телосложение, сексуальную ориентацию, пол, социально-экономический статус. Это всё должно помочь разработчикам вовремя обнаружить стереотипы при создании героев.

Diversity Space Tool намерены начать использовать уже летом в студиях Activision Blizzard. Утверждается, что инструмент уже тестировали на Call of Duty: Vanguard и Overwatch 2.