Представлен инструмент, который позволит создавать для игр больше персонажей геев, женщин и темнокожих

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Представлен инструмент, который позволит создавать для игр больше персонажей геев, женщин и темнокожихЧем дальше от «нормы», тем лучше
Специалисты отдела Массачусетского технологического института (MIT) по исследованию игр совместно с сотрудниками King, одной из трёх ведущих студий Activision Blizzard King, разработали инструмент Diversity Space Tool. Он предназначен для разработчиков игры: позволяет создавать более разнообразных персонажей. Однако такой подход понравился не всем.
Diversity Space Tool позволяет оценить характеристики персонажей и их соответствия представлениям о «норме». Программа измеряет возраст, расу или национальность, умственные и физические способности, телосложение, сексуальную ориентацию, пол, социально-экономический статус. Это всё должно помочь разработчикам вовремя обнаружить стереотипы при создании героев.
Diversity Space Tool намерены начать использовать уже летом в студиях Activision Blizzard. Утверждается, что инструмент уже тестировали на Call of Duty: Vanguard и Overwatch 2.
Пользователи сети
в ярости раскритиковали Diversity Space Tool за то, что он делает то самое разнообразие, или diversity, слишком расчётливым и циничным.