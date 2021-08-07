Программисты объяснили, зачем в новые сетевые игры до сих пор внедряют ботов

Программист описал подробно и действия бота в игре. Суть в том, что у него есть алгоритм действий, список которых составляется по приоритетности. И далее каждые несколько секунд он выполняет эти действия. В конце все результаты анализирует и проверяет специальный модуль управления.

У использования для тестирования сетевых игр ботов есть и минусы. Например, боты не могут анализировать варианты ответов, новые квесты они открывают благодаря читу, а не как обычный игрок - через совершенствование персонажа.

Вместе с тем Евгений приходит к выводу, что такие боты очень разгружают сотрудников компании-разработчика. К тому же для тестирования исключительно вручную любой игры понадобится огромное количество человек, и подобные программы помогают решить эту проблему.