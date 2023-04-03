Пять новшеств Counter-Strike 2, которые все проглядели

M4A1-S стреляет быстрее . Пушка осталась со старым уроном и с 20 патронами в магазине, но скорость стрельбы у неё увеличилась.

Долгое оглушение от флешки. Раньше флешка почти не блокировала звуки, а только ослепляла. А сейчас после взрыва гранаты ваш персонаж будет на длительное время оглушён. Так, первые две секунды вы не услышите вообще ничего.