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Опубликовано 13 июня 2025, 03:00
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Ремонтник разобрал Switch 2 и рассказал о странностях в конструкции консоли

Вот что с ней не так
В одном из выпусков на YouTube-канале выяснили, что внутри новой приставки Switch 2 и в чём разница между ней и предшествующей моделью.
Ремонтник разобрал Switch 2 и рассказал о странностях в конструкции консоли
© Phone Repair Guru

Аккумулятор у Switch 2 стал больше, хотя внешне он выглядит меньше: 5220 мАч против 4310 мАч. По дизайну приставки Switch 1 и 2 похожи, но у новинки внутри все компоненты стали больше. Также появился дополнительный порт USB-С, динамики стали звучать лучше,

При этом для замены разъёма для порта USB-C вам придётся отсоединить гибкий кабель и открутить один винт.

© Phone Repair Guru

Кроме того, ведущий заметил нечто странное. Под аккумулятором оказался жидкий металл, хотя его там быть не должно. А ещё у батареи не было «язычков», которые бы облегчили её извлечение.

Экран у Switch 2 заменить будет нелегко, так как снимается он с трудом. Что касается матплаты, то она довольно сильно отличается от той, что была у предыдущего поколения. Но было бы лучше, если бы встроенные порты зарядки были полностью модульными: тогда их можно было бы заменить без пайки.

В целом с точки зрения ремонтопригодности новинка Nintendo Switch 2 практически такая же, как Switch 1, за исключением скрытых винтов. Не совсем понятно, зачем производитель это добавил, поскольку это лишь усложняет ремонт.