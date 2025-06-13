Ремонтник разобрал Switch 2 и рассказал о странностях в конструкции консоли

Кроме того, ведущий заметил нечто странное. Под аккумулятором оказался жидкий металл, хотя его там быть не должно. А ещё у батареи не было «язычков», которые бы облегчили её извлечение.

Экран у Switch 2 заменить будет нелегко, так как снимается он с трудом. Что касается матплаты, то она довольно сильно отличается от той, что была у предыдущего поколения. Но было бы лучше, если бы встроенные порты зарядки были полностью модульными: тогда их можно было бы заменить без пайки.

В целом с точки зрения ремонтопригодности новинка Nintendo Switch 2 практически такая же, как Switch 1, за исключением скрытых винтов. Не совсем понятно, зачем производитель это добавил, поскольку это лишь усложняет ремонт.