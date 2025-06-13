Ремонтник разобрал Switch 2 и рассказал о странностях в конструкции консоли

Ремонтник разобрал Switch 2 и рассказал о странностях в конструкции консолиВот что с ней не так
Аккумулятор у Switch 2 стал больше, хотя внешне он выглядит меньше: 5220 мАч против 4310 мАч. По дизайну приставки Switch 1 и 2 похожи, но у новинки внутри все компоненты стали больше. Также появился дополнительный порт USB-С, динамики стали звучать лучше,
При этом для замены разъёма для порта USB-C вам придётся отсоединить гибкий кабель и открутить один винт.
Кроме того, ведущий заметил нечто странное. Под аккумулятором оказался жидкий металл, хотя его там быть не должно. А ещё у батареи не было «язычков», которые бы облегчили её извлечение.
Экран у Switch 2 заменить будет нелегко, так как снимается он с трудом. Что касается матплаты, то она довольно сильно отличается от той, что была у предыдущего поколения. Но было бы лучше, если бы встроенные порты зарядки были полностью модульными: тогда их можно было бы заменить без пайки.
В целом с точки зрения ремонтопригодности новинка Nintendo Switch 2 практически такая же, как Switch 1, за исключением скрытых винтов. Не совсем понятно, зачем производитель это добавил, поскольку это лишь усложняет ремонт.