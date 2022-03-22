Сколько оперативной памяти нужно новым играм: сравнение 8 ГБ с 16 ГБ

Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test проверили, достаточно ли 8 ГБ оперативной памяти для новых игровых проектов. Для этого они запустили две сборки с 8 и 16 ГБ RAM в девяти играх. Среди этих игр - Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator 2020, Valorant, God of War, Elden Ring, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion.

В 1080p на ультра-настройках запускалась Red Dead Redemption 2. С 8 ГБ средняя производительность равнялась 45-47 к/с, с 16 ГБ - 48-49 к/с. Максимальное число кадров было одинаковым в обоих случаях - 53 к/с, минимальное же больше с 16 ГБ (44 к/с против 24 к/с).

Forza Horizon 5 шла также в 1080p, но с высоким пресетом. Разница между 16 и 8 ГБ была здесь уже более значительной. Средний FPS в первом случае составлял 91-104 к/с, во втором - 87-96 к/с. Максимальная частота кадров равнялась 116 и 107 к/с соответственно, минимальная - 87 и 82 к/с соответственно.

В Microsoft Flight Simulator 2020 в Full HD на высоких настройках графики в среднем удалось получить 38-40 к/с и 40-41 к/с (8 и 16 ГБ). Максимальное число кадров здесь было равно 42 и 43 к/с соответственно, минимальное - 37 и 39 к/с соответственно.

Valorant шла в 1080p с высоким пресетом. Средний FPS составил в игре с 8 ГБ ОЗУ 240-250 к/с, с 16 ГБ - около 250-260 к/с. Минимальное число кадров равнялось 190 к/с с 8 ГБ и 217 к/с с 16 ГБ, максимальное - 307 и 297 к/с соответственно.

God of War запустилась в 1080p на пресете Custom. Средняя частота кадров в ней составила с 16 ГБ - 46-49 к/с, тогда как с 8 ГБ - 45-48 к/с. Максимальная производительность равнялась 58 к/с с 8 ГБ и 60 к/с с 16 ГБ оперативной памяти, минимальная - 39 к/с и 42 к/с соответственно.