Сколько оперативной памяти нужно новым играм: сравнение 8 ГБ с 16 ГБ

Сколько оперативной памяти нужно новым играм: сравнение 8 ГБ с 16 ГБПровели тестирование на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test проверили, достаточно ли 8 ГБ оперативной памяти для новых игровых проектов. Для этого они запустили две сборки с 8 и 16 ГБ RAM в девяти играх. Среди этих игр - Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator 2020, Valorant, God of War, Elden Ring, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion.
В 1080p на ультра-настройках запускалась Red Dead Redemption 2. С 8 ГБ средняя производительность равнялась 45-47 к/с, с 16 ГБ - 48-49 к/с. Максимальное число кадров было одинаковым в обоих случаях - 53 к/с, минимальное же больше с 16 ГБ (44 к/с против 24 к/с).
Forza Horizon 5 шла также в 1080p, но с высоким пресетом. Разница между 16 и 8 ГБ была здесь уже более значительной. Средний FPS в первом случае составлял 91-104 к/с, во втором - 87-96 к/с. Максимальная частота кадров равнялась 116 и 107 к/с соответственно, минимальная - 87 и 82 к/с соответственно.
В Microsoft Flight Simulator 2020 в Full HD на высоких настройках графики в среднем удалось получить 38-40 к/с и 40-41 к/с (8 и 16 ГБ). Максимальное число кадров здесь было равно 42 и 43 к/с соответственно, минимальное - 37 и 39 к/с соответственно.
Valorant шла в 1080p с высоким пресетом. Средний FPS составил в игре с 8 ГБ ОЗУ 240-250 к/с, с 16 ГБ - около 250-260 к/с. Минимальное число кадров равнялось 190 к/с с 8 ГБ и 217 к/с с 16 ГБ, максимальное - 307 и 297 к/с соответственно.
God of War запустилась в 1080p на пресете Custom. Средняя частота кадров в ней составила с 16 ГБ - 46-49 к/с, тогда как с 8 ГБ - 45-48 к/с. Максимальная производительность равнялась 58 к/с с 8 ГБ и 60 к/с с 16 ГБ оперативной памяти, минимальная - 39 к/с и 42 к/с соответственно.
В Elden Ring в разрешении 1080p и на высоких настройках получилось достичь 50 к/с в среднем с 8 ГБ и 51 к/с - с 16 ГБ. Минимальная частота кадров при этом была в первом случае 43 к/с, во втором - 44 к/с, а максимальная - 58 и 59 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla запустилась в 1080p с пресетом Custom. С 8 ГБ в среднем удалось получить в игре 60-61 к/с, а с 16 ГБ - 59-60 к/с. По минимальному и максимальному числу кадров отрыв тоже был в пользу оперативной памяти объёмом 8 ГБ: 51 к/с против 50 к/с и 66 к/с против 65 к/с.
Cyberpunk 2077 шла в Full HD на настройках Custom. С 16 ГБ производительность в среднем составила 33-41 к/с, с 8 ГБ - 32-39 к/с. Максимальная производительность находилась в пределах 53 к/с и 52 к/с соответственно, минимальная - 31 к/с и 29 к/с соответственно.
В Watch Dogs: Legion в 1080p также с пресетом Custom среднее число кадров оказалось равно 45-47 к/с и 52-53 к/с (8 ГБ и 16 ГБ). Минимальное значение производительности составило 42 к/с и 47 к/с, максимальное - 59 к/с и 60 к/с соответственно.
Конфигурация ПК:
- процессор AMD Ryzen 3 3100 4 Cores 8 Threads (Base:- 3.6GHz, Boost:- 3.9GHz);
- оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 3200 Mhz;
- видеокарта Colorful GTX 1650 SUPER NB V 4GB GDDR6;
- HDD Seagate BarraCuda 1TB 7200 Rpm;
- SSD Western Digital 500GB;
- материнская плата MSI A320M-A Pro Max;
- блок питания Cooler Master MWE White 550W;
- операционная система Windows 10 64 Bit.