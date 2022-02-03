Слабее вашего смартфона: старую дешёвую видеокарту NVIDIA GT 130 проверили в играх

Компьютерную сборку на базе процессора AMD Ryzen 9 5900X с видеокартой NVIDIA GeForce GT 130 протестировали в 15 игровых проектах. Среди игр - CS:GO, ARK Survival Evolved, GTA 5, Battlefield 3, Dota 2, RUST, Far Cry 3, Left 4 Dead 2, Minecraft, Team Fortress 2, War Thunder, Tomb Raider 2013, Valorant, Fortnite, PUBG.

CS:GO запускалась на низких настройках графики в разрешении 800x600. Средняя производительность равнялась здесь 65-70 к/с. Из-за не очень высокого FPS в таком разрешении играть было довольно тяжело.

В ARK Survival Evolved вновь с низким пресетом, но в 640x480 удалось получить в среднем около 30 к/с. Однако играть в неё оказалось совершенно невозможно.

GTA 5 шла в 800x600 с низкими установленными параметрами графики. В этом случае средняя частота кадров оказалась равна примерно 35 к/с.

Battlefield 3 запустилась с теми же настройками и тем же разрешением, что и GTA 5. Здесь средний FPS составил около 50-55 к/с. Играть в целом с такими параметрами оказалось возможно.

В Dota 2 в разрешении 540p на низких настройках частота кадров равнялась в среднем 50-60 к/с. Время от времени производительность снижалась в игре до 30 к/с.

RUST запустить не получилось совсем. Не удалось проверить производительность видеокарты также в Valorant, Fortnite,PUBG.

В Far Cry 3 ведущий играл с низким пресетом в 800x600. Идёт игра довольно плавно, нет никаких подтормаживаний. Средний FPS составил в этом случае около 45 к/с.