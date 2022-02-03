Слабее вашего смартфона: старую дешёвую видеокарту NVIDIA GT 130 проверили в играх

Слабее вашего смартфона: старую дешёвую видеокарту NVIDIA GT 130 проверили в играхТестирование провели на YouTube-канале zWORMz Gaming
Компьютерную сборку на базе процессора AMD Ryzen 9 5900X с видеокартой NVIDIA GeForce GT 130 протестировали в 15 игровых проектах. Среди игр - CS:GO, ARK Survival Evolved, GTA 5, Battlefield 3, Dota 2, RUST, Far Cry 3, Left 4 Dead 2, Minecraft, Team Fortress 2, War Thunder, Tomb Raider 2013, Valorant, Fortnite, PUBG.
CS:GO запускалась на низких настройках графики в разрешении 800x600. Средняя производительность равнялась здесь 65-70 к/с. Из-за не очень высокого FPS в таком разрешении играть было довольно тяжело.
В ARK Survival Evolved вновь с низким пресетом, но в 640x480 удалось получить в среднем около 30 к/с. Однако играть в неё оказалось совершенно невозможно.
GTA 5 шла в 800x600 с низкими установленными параметрами графики. В этом случае средняя частота кадров оказалась равна примерно 35 к/с.
Battlefield 3 запустилась с теми же настройками и тем же разрешением, что и GTA 5. Здесь средний FPS составил около 50-55 к/с. Играть в целом с такими параметрами оказалось возможно.
В Dota 2 в разрешении 540p на низких настройках частота кадров равнялась в среднем 50-60 к/с. Время от времени производительность снижалась в игре до 30 к/с.
RUST запустить не получилось совсем. Не удалось проверить производительность видеокарты также в Valorant, Fortnite,PUBG.
В Far Cry 3 ведущий играл с низким пресетом в 800x600. Идёт игра довольно плавно, нет никаких подтормаживаний. Средний FPS составил в этом случае около 45 к/с.
Left 4 Dead 2 запустилась в 720p на высоких настройках. Средняя частота кадров находилась при этом в пределах 50 к/с.
Minecraft удалось запустить в 1080p с высоким пресетом. Средний FPS в данном случае составлял 110-115 к/с.
В 720p и в 1080p с высокими установленными параметрами графики удалось поиграть в Team Fortress 2. Производительность в среднем здесь равнялась около 200 к/с и около 100 к/с соответственно.
На минимальных настройках в 1024x768 запускалась War Thunder. Частота кадров составляла при этом 40 к/с, однако играть из-за постоянных подтормаживаний было невозможно.
Tomb Raider 2013 получилось запустить с низким пресетом в 720p. Средняя производительность в данном случае оказалась на уровне 45-50 к/с.
Конфигурация протестированного ПК:
- процессор AMD Ryzen 9 5900X;
- видеокарта NVIDIA GeForce GT 130 1.5GB DDR2;
- оперативная память 32GB DDR4 3200MHz (4x8GB CL14);
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD 1 WD Blue SN550 1TB;
- SSD 2 WD Blue 1TB 3D NAND SATA;
- SSD 3 Kingston A400 480GB;
- HDD 1 WD Red 2TB 7200rpm;
- HDD 2 Seagate Exos 12TB 7200rpm;
- материнская плата MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI;
- блок питания Corsair RM750i 80+ gold;
- корпус Phanteks ECLIPSE P500A.