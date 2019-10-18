Создатели серии игр Mass Effect добавят трансгендеров в свои будущие игры

Как оказалось, во время добавления трансгендерного персонажа в игру, на разработчиков “падает” новая нагрузка. Так, для подобного рода персонажей необходимо создавать отдельные диалоги, что довольно-таки заметно увеличивает время разработки игры. Но даже с учетом подобных сложностей, BioWare уже сейчас занимается работой данном направлении, так что в их будущих играх мы наверняка увидим персонажа-трансгендера.

”Не вижу причин, почему мы не должны поддерживать маргинализованные группы и игнорировать тех, кто говорит нам "О боже, что вы делаете", "SJW", "Опять ваша политкорректность", "Вы просто пытаетесь увеличить свою аудиторию" и тому подобное. Скажу лишь вот что: "Эти люди в меньшинстве, у них вообще нет никакого представительства". Поэтому наличие в игре одного трансгендера или небинарного персонажа никак не помешает вам играть”, — рассказала ведущий UX-дизайнер BioWare.