Сравнение легендарных игровых процессоров AMD: Ryzen 5 5800X3D против Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D

Сравнение легендарных игровых процессоров AMD: Ryzen 5 5800X3D против Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3DКто будет лучше в шести современных играх?
Эксперты Mark PC проверили процессоры Ryzen 5 5800X3D, Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D в нескольких играх в 4К с ультра-графикой.
Фото: Mark PC
В Red Dead Redemption 2 средняя частота кадров составляла 125 к/с (с Ryzen 7 7800X3D), 120 к/с (Ryzen 9 7950X3D), 84 к/с (Ryzen 5 5800X3D).
Cyberpunk 2077 запускалась со средним FPS на уровне 80 к/с (R7), 79 к/с (R9), 58 к/с (R5).
Horizon Zero Dawn шла со средней частотой кадров 117 к/с (с Ryzen 7), 126 к/с (с Ryzen 9), 96 к/с (Ryzen 5).
God of War запускалась со средним FPS в районе 121 к/с (Ryzen 7 7800X3D), 118 к/с (Ryzen 9), 85 к/с (Ryzen 5).
Assassin's Creed Valhalla шла со средней производительностью 110 к/с (R7), 112 к/с (R9), 78 к/с (R5).
В Watch Dogs Legion удалось в среднем получить 105 к/с (с Ryzen 7), 109 к/с (R9), 81 к/с (R5).
Вывод
Лучшие результаты в играх показывали Ryzen 7 и Ryzen 9. При этом разница по средней производительности между ними во всех проектах составила 1% (110 к/с и 111 к/с). Довольно сильно отставал от них Ryzen 5, и в целом по среднему FPS между ним и R7 равнялась разница 37,5% (80 к/с и 110 к/с), между ним и R9 - 39%.
Конфигурация игровых компьютеров:
- процессор AMD Ryzen 9 7950X3D/Ryzen 5 5800X3D/Ryzen 7 7800X3D;
- видеокарта Nvidia RTX 3090 Ti;
- оперативная память 2x16GB DDR4 3600MHz/DDR5 6200MHz;
- накопитель Samsung 980 Pro SSD 1TB.