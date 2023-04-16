Сравнение легендарных игровых процессоров AMD: Ryzen 5 5800X3D против Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D

God of War запускалась со средним FPS в районе 121 к/с (Ryzen 7 7800X3D), 118 к/с (Ryzen 9), 85 к/с (Ryzen 5).

Assassin's Creed Valhalla шла со средней производительностью 110 к/с (R7), 112 к/с (R9), 78 к/с (R5).

В Watch Dogs Legion удалось в среднем получить 105 к/с (с Ryzen 7), 109 к/с (R9), 81 к/с (R5).

Вывод

Лучшие результаты в играх показывали Ryzen 7 и Ryzen 9. При этом разница по средней производительности между ними во всех проектах составила 1% (110 к/с и 111 к/с). Довольно сильно отставал от них Ryzen 5, и в целом по среднему FPS между ним и R7 равнялась разница 37,5% (80 к/с и 110 к/с), между ним и R9 - 39%.

Конфигурация игровых компьютеров: