Steam удалил игру за уровень со стрельбой в ночном клубе в годовщину массового убийства геев

Как сообщают СМИ, уровень был добавлен 12 июня, в годовщину массовой стрельбы в 2016 году по представителям сообщества ЛГБТК+ в ночном клубе Pulse в Орландо. Тогда 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия, а затем взял заложников. В результате стрельбы погибло 49 человек, 53 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация.

Официальная причина исключения шутера из Steam неизвестна, но ранее Valve удаляла игры за то, что они изображали жестокие события реального мира.