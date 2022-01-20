Стоит ли покупать пятилетнюю GTX 1080 для современных игр в 1080p и 2K

В ходе тестирования авторы канала RandomGaminginHD запустили конфигурацию с графическим ускорителем GTX 1080 в семи играх. Среди этих проектов - Cyberpunk 2077, Far Cry 6, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Fortnite, Forza Horizon 5, Halo Infinite. Запускались все игры в разрешении 1080p и 1440p.

В Cyberpunk 2077 в 1080p на средних настройках удалось получить 68 к/с в среднем и 44 к/с в очень редких событиях. В разрешении 1440p с низким пресетом средняя частота кадров составляла 60 к/с, а в крайне редких событиях - 43 к/с.

Far Cry 6 запустилась в 1080p на высоких настройках графики. При этом средняя производительность составила 76 к/с, а в очень редких событиях значение равнялось 44 к/с. Что касается 1440p и средних параметров графики, то здесь средний FPS находился на уровне 67 к/с, в крайне редких событиях быстродействие снижалось до 46 к/с.

GTA San Andreas Definitive Edition шла на максимальных настройках в 1080p. При этом средняя частота кадров в этом случае оказывалась 113 к/с, а в крайне редких событиях производительность опускалась до 27 к/с. В разрешении 1440p с высоким пресетом средний FPS равнялся 74 к/с, в очень редких событиях - 18 к/с.