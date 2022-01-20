Стоит ли покупать пятилетнюю GTX 1080 для современных игр в 1080p и 2K

Стоит ли покупать пятилетнюю GTX 1080 для современных игр в 1080p и 2KВыяснили в ходе тестирования на YouTube-канале RandomGaminginHD
В ходе тестирования авторы канала RandomGaminginHD запустили конфигурацию с графическим ускорителем GTX 1080 в семи играх. Среди этих проектов - Cyberpunk 2077, Far Cry 6, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Fortnite, Forza Horizon 5, Halo Infinite. Запускались все игры в разрешении 1080p и 1440p.
В Cyberpunk 2077 в 1080p на средних настройках удалось получить 68 к/с в среднем и 44 к/с в очень редких событиях. В разрешении 1440p с низким пресетом средняя частота кадров составляла 60 к/с, а в крайне редких событиях - 43 к/с.
Far Cry 6 запустилась в 1080p на высоких настройках графики. При этом средняя производительность составила 76 к/с, а в очень редких событиях значение равнялось 44 к/с. Что касается 1440p и средних параметров графики, то здесь средний FPS находился на уровне 67 к/с, в крайне редких событиях быстродействие снижалось до 46 к/с.
GTA San Andreas Definitive Edition шла на максимальных настройках в 1080p. При этом средняя частота кадров в этом случае оказывалась 113 к/с, а в крайне редких событиях производительность опускалась до 27 к/с. В разрешении 1440p с высоким пресетом средний FPS равнялся 74 к/с, в очень редких событиях - 18 к/с.
В Battlefield 2042 можно было получить в 1080p на высоких настройках 81 к/с в среднем. В крайне редких событиях частота кадров равнялась 51 к/с. В 1440p средняя производительность составляла 80 к/с, в очень редких событиях - 36 к/с.
Fortnite в разрешении 1080p шла с высоким пресетом и средним FPS 105 к/с. В очень редких событиях быстродействие снижалось здесь до 40 к/с. При этом в 1440p также на высоких настройках частота кадров в среднем была равна 75 к/с, в крайне редких событиях - 34 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась в 1080p на ультра-настройках. При этом среднее число кадров равнялось 91 к/с, в очень редких событиях - 47 к/с. В 1440p тоже с ультра-пресетом в среднем FPS составлял 75 к/с, в крайне редких событиях - 46 к/с.
В Halo Infinite в разрешении 1080p с максимальными установленными параметрами графики удавалось достичь 71 к/с в среднем и 30 к/с в очень редких событиях. В 1440p с низким пресетом средняя частота кадров составляла 70 к/с, в крайне редких событиях - 38 к/с.
По мнению ведущего, в целом GTX 1080 выдаёт всё ещё довольно впечатляющие результаты. С этой видеокартой всё ещё можно получить в 1080p на максимальных настройках достойную производительность и неплохую частоту кадров в 1440p, хоть и со сниженным качеством графики.