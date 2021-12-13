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Суперреалистичную графику Matrix Awakens сравнили на PS5 и Xbox Series S/X

Тестирование провели на YouTube-канале ElAnalistaDeBits
Эксперт канала ElAnalistaDeBits на YouTube сравнил по нескольким параметрам особенности графики Matrix Awakens на платформах PS5, Xbox Series S, Xbox Series X.
Суперреалистичную графику Matrix Awakens сравнили на PS5 и Xbox Series S/X

На PS5, Xbox Series S, Xbox Series X автор канала запустил игровой движок Unreal Engine 5. При этом на PS5 он запускался в 1620p при 30 к/с, на Xbox Series S - в 1080p при 30 к/с, на Xbox Series X - в 1620p при 30 к/с. Также эксперт отметил, что все три версии использовали для повышения разрешения до исходного Temporal Super Resolution.

Модели персонажей в процессе тестирования были воссозданы при помощи Metahuman. Технология Lumen Unreal Engine 5 использовалась для создания освещения и отражений. При этом на Xbox Series S получаются отражения и тени с более низким разрешением либо большее количество шумов в окружающей окклюзии.

Благодаря физике разрушений Chaos удары по машинам дают хорошие результаты. Однако это, по словам автора, заметно влияет на производительность.

Для создания города применялся The World Partition & Rule Processor. Также здесь есть новая система виртуализации геометрии - Nanite. По этому пункту у Xbox Series S результаты были тоже ниже, чем у остальных платформ.

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Загружалось всё быстрее всего на Xbox Series S. После этой приставки следовали PS5 и Xbox Series X.

Что касается производительности, то частота кадров на всех трёх платформах постоянно находилась на уровне 24-25 к/с.

Стабильнее всего значения производительности в процессе игры были на Series S and PS5. Во время передвижения и ударов число кадров могло снижаться при этом до 20 к/с.

Качество текстур оказалось примерно идентичным во всех трёх случаях. Расстояние прорисовки при этом немного меньше было на Xbox Series S.

Пользователи в комментариях к видео поделились своими впечатлениями от обзора. Так, пользователь Gustav Mopsov сказал: «Никто не упоминает, что это ирония и безумие: фильм о компьютерной реальности 20-летней давности теперь на наших консолях и выглядит суперреалистично!» А пользователь под ником TypicallyUnique заметил: «Эта демоверсия игры снова меня заинтересовала графикой. Мы не видели такого большого скачка в GFX со времён перехода с PS2 на PS3».

Вы можете сами оценить разницу между графикой на трёх игровых платформах с помощью видео ниже:

Источник: ElAnalistaDeBits
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