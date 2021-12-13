Суперреалистичную графику Matrix Awakens сравнили на PS5 и Xbox Series S/X

Суперреалистичную графику Matrix Awakens сравнили на PS5 и Xbox Series S/XТестирование провели на YouTube-канале ElAnalistaDeBits
На PS5, Xbox Series S, Xbox Series X автор канала запустил игровой движок Unreal Engine 5. При этом на PS5 он запускался в 1620p при 30 к/с, на Xbox Series S - в 1080p при 30 к/с, на Xbox Series X - в 1620p при 30 к/с. Также эксперт отметил, что все три версии использовали для повышения разрешения до исходного Temporal Super Resolution.
Модели персонажей в процессе тестирования были воссозданы при помощи Metahuman. Технология Lumen Unreal Engine 5 использовалась для создания освещения и отражений. При этом на Xbox Series S получаются отражения и тени с более низким разрешением либо большее количество шумов в окружающей окклюзии.
Благодаря физике разрушений Chaos удары по машинам дают хорошие результаты. Однако это, по словам автора, заметно влияет на производительность.
Для создания города применялся The World Partition & Rule Processor. Также здесь есть новая система виртуализации геометрии - Nanite. По этому пункту у Xbox Series S результаты были тоже ниже, чем у остальных платформ.
Загружалось всё быстрее всего на Xbox Series S. После этой приставки следовали PS5 и Xbox Series X.
Что касается производительности, то частота кадров на всех трёх платформах постоянно находилась на уровне 24-25 к/с.
Стабильнее всего значения производительности в процессе игры были на Series S and PS5. Во время передвижения и ударов число кадров могло снижаться при этом до 20 к/с.
Качество текстур оказалось примерно идентичным во всех трёх случаях. Расстояние прорисовки при этом немного меньше было на Xbox Series S.
Пользователи в комментариях к видео поделились своими впечатлениями от обзора. Так, пользователь Gustav Mopsov сказал: «Никто не упоминает, что это ирония и безумие: фильм о компьютерной реальности 20-летней давности теперь на наших консолях и выглядит суперреалистично!» А пользователь под ником TypicallyUnique заметил: «Эта демоверсия игры снова меня заинтересовала графикой. Мы не видели такого большого скачка в GFX со времён перехода с PS2 на PS3».
Вы можете сами оценить разницу между графикой на трёх игровых платформах с помощью видео ниже: