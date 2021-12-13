Суперреалистичную графику Matrix Awakens сравнили на PS5 и Xbox Series S/X

На PS5, Xbox Series S, Xbox Series X автор канала запустил игровой движок Unreal Engine 5. При этом на PS5 он запускался в 1620p при 30 к/с, на Xbox Series S - в 1080p при 30 к/с, на Xbox Series X - в 1620p при 30 к/с. Также эксперт отметил, что все три версии использовали для повышения разрешения до исходного Temporal Super Resolution.

Модели персонажей в процессе тестирования были воссозданы при помощи Metahuman. Технология Lumen Unreal Engine 5 использовалась для создания освещения и отражений. При этом на Xbox Series S получаются отражения и тени с более низким разрешением либо большее количество шумов в окружающей окклюзии.

Благодаря физике разрушений Chaos удары по машинам дают хорошие результаты. Однако это, по словам автора, заметно влияет на производительность.

Для создания города применялся The World Partition & Rule Processor. Также здесь есть новая система виртуализации геометрии - Nanite. По этому пункту у Xbox Series S результаты были тоже ниже, чем у остальных платформ.