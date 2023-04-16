Так ли всё плохо? Radeon RX 590 проверили в 50 играх в 2023 г.

Far Cry 6 запускалась с высоким пресетом. В среднем частота кадров в ней равнялась 88 к/с, минимальное значение составило 4 к/с, максимальное - 607 к/с.

Forza Horizon 5 шла на высоких настройках графики с FSR Quality. Средний FPS в этом случае находился на уровне 80 к/с, минимальный - 7 к/с, максимальный - 117 к/с.

В F1 2021 с пресетом High и FSR Quality средняя производительность находилась на уровне 90 к/с, минимальная - 8 к/с, максимальная - 767 к/с.

С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.