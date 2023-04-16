Так ли всё плохо? Radeon RX 590 проверили в 50 играх в 2023 г.Вот к какой производительности вам нужно готовиться
В одном из выпусков на YouTube-канале GameGangsta эксперты узнали, какую производительность сможет обеспечить сборка с i5-13400F и видеокартой RX 590.
Фото: GameGangsta
На YouTube-канале GameGangsta протестировали в 50 современных играх в 1080p видеокарту RX 590.
Grand Theft Auto V запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 110 к/с, максимальная - 135 к/с, минимальная - 4 к/с.
В PUBG (Season 22) тоже на ультра-настройках графики средняя производительность находилась на уровне 68 к/с, минимальная - 13 к/с, максимальная - 128 к/с.
Call of Duty Warzone 2.0 (Season 2) шла с пресетом Extreme, FSR Quality. Средний FPS в этом случае составлял 75 к/с, максимальный - 432 к/с, минимальный - 11 к/с.
Far Cry 6 запускалась с высоким пресетом. В среднем частота кадров в ней равнялась 88 к/с, минимальное значение составило 4 к/с, максимальное - 607 к/с.
Forza Horizon 5 шла на высоких настройках графики с FSR Quality. Средний FPS в этом случае находился на уровне 80 к/с, минимальный - 7 к/с, максимальный - 117 к/с.
В F1 2021 с пресетом High и FSR Quality средняя производительность находилась на уровне 90 к/с, минимальная - 8 к/с, максимальная - 767 к/с.
С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
Средняя частота кадров во всех 50 играх составляла 89 к/с, минимальная - 9 к/с, максимальная - 427 к/с.
Характеристики игровой сборки:
- процессор Intel Core i5-13400F 3.30Ghz 30MB 1700p 10nm;
- материнская плата Asus TUF GAMING B660M-E D4 Intel LGA1700 DDR4;
- оперативная память Adata XPG Spectrix D41 TUF RGB 8 GB DDR4 3200 Mhz;
- видеокарта Sapphire RX 590 8G D5 Pulse GDDR5 (DX12);
- SSD WD 500GB Blue SN570 Gen3x4 M.2 2280 SSD;
- HDD 6TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Asus TUF Gaming GT301 Tempered Glass RGB USB 3.2 ATX;
- блок питания Asus TUF GAMING 650B 650 W Power Supply;
- операционная система Windows 10 Pro.