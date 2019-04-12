Ubisoft поймали на троллинге гомосексуалов в The Division 2

На значке написано сочетание букв и цифр FA6607, которое расшифровывается как слово, обозначающее оскорбление представителей нетрадиционной ориентации. Игроки The Division 2, заметившие нецензурную брань на граффити, отправили жалобу в Ubisoft. Компания извинилась и пообещала удалить рисунок в следующем патче.

Некоторые игроки предположили, что граффити является отсылкой к песне Police Story группы Black Flag. В любом случае, Ubisoft пообещала впредь тщательнее проверять контент, который попадает, в итоге, в игру.