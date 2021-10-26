В Battlefield 2042 можно будет играть за бесполого спецназовца

О новом персонаже стало известно по недавним сообщениям одного из издателей компании Dice. Всего описано 5 новых специалистов, а среди прочих представлен спецназовец Эмма «Сандэнс» Розье, без особенных подробностей, но с описанием, которое привлекло внимание инсайдеров.

Оказалось, что этот персонаж выглядит как женщина, но упоминается в среднем роде и множественном числе. Описано, что арсенал персонажа состоит из взрывчатки, а для операций спецназовец использует вингсьют вместо парашюта. И никаких других подробностей.

Поскольку издатель так и не дал дополнительной информации, вопрос о том, действительно ли этот персонаж является небинарным, задал один из пользователей Twitter. Ситуацию прояснил главный менеджер сообщества Electronic Arts Адам Фримен.

«Сандэнс любит оправданный риск. Умелый и бесстрашный боец, проживший две совершенно разные жизни. С одной стороны — образцовый солдат французских сухопутных войск, с другой — один из доверенных членов парижского преступного синдиката. К сожалению, однажды криминальное прошлое всё же напомнило о себе, и Розье пришлось досрочно завершить военную карьеру. Этот специалист-штурмовик старается держаться в тени среди Неприкаянных, но использует свои уникальные навыки тогда, когда того требует долг».