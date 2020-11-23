В долгожданной игре Cyberpunk 2077 будет секс с ЛГБТ-персонажем

Об этом стало известно из ответа официального российского Twitter-аккаунта CD PROJEKT RED на вопрос одного из игроков. При этом ранее, в рамках эфира R Talsorian и Madqueen Show, информация о возможности сексуальной связи с полюбившейся многим Джуди Альварез лишь в женском варианте была представлена в ином виде — тогда разработчики рассказали, что у персонажа-мужчины не получится закрутить с ней роман.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря 2020 года. Ранее его перенесли с 19 ноября на более поздний срок, что вызвало шквал критики со стороны игроков — некоторые из них даже угрожали разработчикам убийством.