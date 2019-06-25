В игре Cyberpunk 2077 уравняли гомосексуальные отношения с гетеросексуальными

Но не смотря на наличие закрытых показов, поляки все равно охотно делятся процессом разработки со своими фанатами. Так, недавно главный квест-дизайнер игры рассказал о романтических отношениях в игре. В серии «Ведьмак» компания работала с уже существующим миром, со своими законами и главным героем имеющим первоисточник. Обе демонстрационные версии Cyberpunk 2077, одна в 2018 году и другая в этом году, показали две разные версии “V”, главного героя игры.

В самом начале игры игроки смогут создать свою собственную вариацию “V” и выбрать желаемую гендерную идентичность, предысторию, жизненные события и многое другое. Из-за столь масштабной вариативности, разработчики вынуждены создавать решения, которые могут не понравиться консервативно настроенным игрокам. Так, главный герой спокойно сможет быть гомосексуалом, выбирающей вместо женского внимания мужское. Так как игру разрабатывает CD Projekt RED, игрокам стоит ждать вполне натуралистичных сцен “любви”, в том числе и с представителями своего пола.

Напомним, что в свое время жесткой критике подверглась игра Mass Effect из-за возможности начать романтические отношения с представителями своего пола, либо инопланетной расы.