В игру о Гарри Поттере экстренно добавили трансгендеров после критики игроков

Сообщается, что разработчики решили расширить редактор персонажей. Игроки смогут настраивать голос персонажа, тип его тела и то, в каком роде к нему обращаются NPC — «ведьма» или «волшебник».

Отмечается, что сначала издатели из Warner Bros. критически отнесли к такому редактору персонажей, но в итоге разрешили разработчикам делать, что они хотят. Пока, правда, неясно, будут ли внесены изменения к моменту релиза.

Стоит отметить, что слух о новом редактора персонажей появился после того, как вокруг разработки Hogwarts Legacy разгорелись несколько скандалов. В частности издатели заявили, что обвинённая в трансфобных высказываниях Джоан Роулинг не имеет отношения к игре.

Hogwarts Legacy должна выйти в 2022 году.