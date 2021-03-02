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В игру о Гарри Поттере экстренно добавили трансгендеров после критики игроков
Изменили редактор персонажей
Издание Bloomberg узнало, что авторы игры по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy планируют дать игрокам возможность создавать персонажей-трансгендеров.
Сообщается, что разработчики решили расширить редактор персонажей. Игроки смогут настраивать голос персонажа, тип его тела и то, в каком роде к нему обращаются NPC — «ведьма» или «волшебник».
Отмечается, что сначала издатели из Warner Bros. критически отнесли к такому редактору персонажей, но в итоге разрешили разработчикам делать, что они хотят. Пока, правда, неясно, будут ли внесены изменения к моменту релиза.
Стоит отметить, что слух о новом редактора персонажей появился после того, как вокруг разработки Hogwarts Legacy разгорелись несколько скандалов. В частности издатели заявили, что обвинённая в трансфобных высказываниях Джоан Роулинг не имеет отношения к игре.
Hogwarts Legacy должна выйти в 2022 году.