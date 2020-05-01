В новой Assassin’s Creed будут возможны однополые отношения

Как заявил директор повествования Дэрби МакДевитт, в игре можно будет сыграть за гея, лесбиянку или асексуала. По его словам, «на карте есть множество возможностей для романтических отношений. И вы можете подойти к ним так, как считаете нужным». Напомним, что подобные опции были доступны и в Assassin’s Creed: Odyssey.

Также известно, что в Assassin's Creed Valhalla можно будет играть за женского персонажа.

Выход игры ожидается в конце года на PlayStation, Xbox, Stadia и ПК.