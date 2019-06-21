В Steam появилась отдельная страница для ЛГБТ-игр

Отсутствие тега LGBTQ+ вызывало недовольство у многих пользователей сервиса. Особенно учитывая тот факт, что игр на эту тематику в Steam достаточно. Недавно разработчик Yitz пожаловался, что ему необходим такой тег, чтобы обозначить поднимающиеся темы в его творении To The Dark Tower.

И вот, Valve пошла на уступки и ввела специальный тег LGBTQ+. Немаловажно, что это было сделано в июне, месяце, считающемся «месяцем гордости» ЛГБТ-сообщества.

Пока на странице с LGBTQ-играми не слишком много тайтлов. Это, например, интерактивное шоу Human Rights и игра в жанре adventure про не самые весёлые приключения двух геев.