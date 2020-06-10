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В Steam стартовала большая распродажа игр про геев и лесбиянок

И других представителей ЛГБТ-сообщества
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала большая распродажа игр про геев и лесбиянок. Она посвящена «Месяцу гордости» — так называют июнь в рамках борьбы за права секс-меньшинств.

Акция в Steam продлится до 25 июня. Скидки получили игры самых разных жанров, объединённые общей тематикой ЛГБТ+.

Например, на распродаже можно найти Monster Prom — симулятор свиданий между монстрами. Пол тут совершенно не важен.

Также в акции участвует квест Night in the Woods с персонажами-геями. Один из создателей игры Алек Холовка недавно ушёл из жизни.

Не обошлась распродажа без приквела к игре Life Is Strange — Life is Strange: Before the Storm, который рассказывает об отношениях двух героинь — Хлои и Рэйчел Эмбер.

Все предложения акции можно посмотреть тут.

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