Игры
Сегодня 17:58
В Steam стартовала большая распродажа игр про геев и лесбиянок
И других представителей ЛГБТ-сообщества
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала большая распродажа игр про геев и лесбиянок. Она посвящена «Месяцу гордости» — так называют июнь в рамках борьбы за права секс-меньшинств.
Акция в Steam продлится до 25 июня. Скидки получили игры самых разных жанров, объединённые общей тематикой ЛГБТ+.
Например, на распродаже можно найти Monster Prom — симулятор свиданий между монстрами. Пол тут совершенно не важен.
Также в акции участвует квест Night in the Woods с персонажами-геями. Один из создателей игры Алек Холовка недавно ушёл из жизни.
Не обошлась распродажа без приквела к игре Life Is Strange — Life is Strange: Before the Storm, который рассказывает об отношениях двух героинь — Хлои и Рэйчел Эмбер.
Все предложения акции можно посмотреть тут.