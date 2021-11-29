Вы купили б/у видеокарту за 10 тысяч рублей по новым ценам: вот как на ней будут работать игры

Вы купили б/у видеокарту за 10 тысяч рублей по новым ценам: вот как на ней будут работать игрыВсего конфигурацию протестировали в 25 проектах
Эксперты канала GameGangsta проверили быстродействие графического ускорителя Asus AMD Radeon R7 370 в 25 проектах. Среди них - Grand Theft Auto IV, Counter Strike GO, Grand Theft Auto V, Assassin's Creed Syndicate, Mafia III, Just Cause 4, PUBG, Apex Legends, Call of Duty Warzone (Season 6), Insurgency Sandstorm, Red Dead Redemption 2, Mafia Definitive Edition, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, Back 4 Blood, New World, WRC 10, Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered, Days Gone, Resident Evil Village, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5.
В Grand Theft Auto IV средняя частота кадров составила 75 к/с. В очень редких событиях значения здесь снижаются до 18 к/с.
В Counter Strike GO в среднем производительность оказывается на уровне 100-110 к/с. Правда, в очень редких событиях заметны просадки до 1 к/с.
Grand Theft Auto V идёт с частотой в районе 75-80 к/с. В очень редких событиях быстродействие здесь снижается до 37 к/с.
В Assassin's Creed Syndicate средняя производительность находится на уровне 70-80 к/с. В очень редких событиях она опускается до 18 к/с.
Mafia III запускается со средней частотой кадров, равной 50 к/с. Встречаются и просадки в крайне редких событиях до 8 к/с.
Just Cause 4 2018 года идёт со схожей с Mafia III частотой: примерно 45-50 к/с. В редких событиях это значение снижается до 25 к/с.
PUBG можно запустить с 75-80 к/с в среднем. При этом в очень редких событиях производительность временами будет опускаться до 9 к/с.
В Apex Legends можно поиграть со средним быстродействием, равным 70-75 к/с. В крайне редких событиях частота кадров снижается и составляет уже 29-34 к/с.
В Call of Duty Warzone (Season 6) производительность находится на уровне 50-60 к/с в среднем. В очень редких событиях это значение составляет 16 к/с.
В Insurgency Sandstorm получится достичь частоты кадров в районе 70 к/с. В очень редких событиях здесь наблюдаются просадки до 18 к/с.
В Red Dead Redemption 2 можно получить 50 к/с в среднем. В очень редких событиях это значение составляет 35 к/с.
Средняя производительность в Mafia Definitive Edition находится на уровне 60 к/с. Снижается частота кадров в очень редких событиях до 17 к/с.
Watch Dogs Legion идёт со средней частотой кадров 25 к/с. При этом в очень редких событиях производительность падает до 13 к/с.
Примерно на том же уровне, что и Watch Dogs Legion, идёт Cyberpunk 2077. Средняя производительность здесь равняется 30-33 к/с, а в очень редких событиях она снижается до 21 к/с.
В Back 4 Blood быстродействие составляет в среднем около 65-70 к/с. В очень редких событиях значение это опускается до 23 к/с.
New World запускается с примерно 80 к/с в среднем. В очень редких событиях число кадров составляет 37 к/с.
В WRC 10 средняя частота кадров составляет 53-56 к/с. Снижается производительность в очень редких событиях в процессе игры до 26 к/с.
Crysis Remastered идёт с 65-70 к/с в среднем. Временами в очень редких событиях здесь встречаются просадки кадров до 4 к/с.
Средняя производительность в Crysis 2 Remastered равняется 60 к/с. В то же время в очень редких событиях это значение составляет 11 к/с.
Crysis 3 Remastered запускается со средним FPS 60-65 к/с. В крайне редких событиях значение быстродействия равняется 30 к/с.
В Days Gone можно играть со средней частотой кадров в районе 50 к/с. В очень редких событиях, однако, производительность будет снижаться до 12 к/с.
В Resident Evil Village удастся получить среднее быстродействие выше 60 к/с. В то же время в очень редких событиях число кадров будет опускаться до 19 к/с.
Частота кадров в Far Cry 6 в очень редких событиях снижается до 11 к/с. В среднем же производительность составляет здесь 21-23 к/с.
Call of Duty Vanguard запускается с 50-55 к/с в среднем и 37 к/с в очень редких событиях.
Средняя производительность в Forza Horizon 5 равняется 50-55 к/с. В крайне редких событиях она снижается до 16 к/с.
Протестированная конфигурация компьютера:
- процессор AMD Ryzen 5 3600X 3,8GHz 35MB Cache Socket AM4;
- материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX AM4 DDR4 3466(OC);
- оперативная память Neo Forza 16GB(2x8GB) 3600MHz Black Faye DDR4;
- видеокарта ASUS R7 370 STRIX 2GB GDDR5 256Bit AMD Radeon DX12;
- SSD SANDISK 500GB Ultra NVMe M2 SSD (2400/1750);
- HDD 1TB + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Dark X-FORCE 3X Fan ARGB LED USB 3.0;
- блок питания SHARKOON WPM Gold Zero 650W 80+ Gold Modular.