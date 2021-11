Вы купили б/у видеокарту за 10 тысяч рублей по новым ценам: вот как на ней будут работать игры

Эксперты канала GameGangsta проверили быстродействие графического ускорителя Asus AMD Radeon R7 370 в 25 проектах. Среди них - Grand Theft Auto IV, Counter Strike GO, Grand Theft Auto V, Assassin's Creed Syndicate, Mafia III, Just Cause 4, PUBG, Apex Legends, Call of Duty Warzone (Season 6), Insurgency Sandstorm, Red Dead Redemption 2, Mafia Definitive Edition, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, Back 4 Blood, New World, WRC 10, Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered, Days Gone, Resident Evil Village, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5.

В Grand Theft Auto IV средняя частота кадров составила 75 к/с. В очень редких событиях значения здесь снижаются до 18 к/с.

В Counter Strike GO в среднем производительность оказывается на уровне 100-110 к/с. Правда, в очень редких событиях заметны просадки до 1 к/с.

Grand Theft Auto V идёт с частотой в районе 75-80 к/с. В очень редких событиях быстродействие здесь снижается до 37 к/с.

В Assassin's Creed Syndicate средняя производительность находится на уровне 70-80 к/с. В очень редких событиях она опускается до 18 к/с.

Mafia III запускается со средней частотой кадров, равной 50 к/с. Встречаются и просадки в крайне редких событиях до 8 к/с.

Just Cause 4 2018 года идёт со схожей с Mafia III частотой: примерно 45-50 к/с. В редких событиях это значение снижается до 25 к/с.

PUBG можно запустить с 75-80 к/с в среднем. При этом в очень редких событиях производительность временами будет опускаться до 9 к/с.

В Apex Legends можно поиграть со средним быстродействием, равным 70-75 к/с. В крайне редких событиях частота кадров снижается и составляет уже 29-34 к/с.

В Call of Duty Warzone (Season 6) производительность находится на уровне 50-60 к/с в среднем. В очень редких событиях это значение составляет 16 к/с.

В Insurgency Sandstorm получится достичь частоты кадров в районе 70 к/с. В очень редких событиях здесь наблюдаются просадки до 18 к/с.

В Red Dead Redemption 2 можно получить 50 к/с в среднем. В очень редких событиях это значение составляет 35 к/с.

Средняя производительность в Mafia Definitive Edition находится на уровне 60 к/с. Снижается частота кадров в очень редких событиях до 17 к/с.

Watch Dogs Legion идёт со средней частотой кадров 25 к/с. При этом в очень редких событиях производительность падает до 13 к/с.