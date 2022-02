Вы собрали комп на i7 Alder Lake и пока не купили видеокарту. Какие игры потянет встройка UHD Graphics 770?

Эксперты YouTube-канала GECID.com запустили сборку на основе Core i7-12700K с UHD Graphics 770 в 18 современных проектах. Среди этих игр - Dota 2, Genshin Impact, Psychonauts 2, World of Tanks, Rust, Valheim, CS:GO, Rainbow Six: Siege, Warframe, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Death's Door, Hitman 3, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077.

Нужно при этом отметить, что в некоторые игры на данной конфигурации играть невозможно. Например, в Battlefiled 2042 и Halo Infinite после запуска картинка начинает постоянно мигать.

Лучших результатов по средней производительности удалось достичь в таких играх, как CS: GO (81 к/с; 1080p, средние настройки, DX9), Fortnite (67 к/с; 1080p, низкие настройки (50%), DX11), Death's Door (65 к/с; 1080p, минимальные настройки, AA On, DX11). Ниже всего частота кадров была в проектах Hitman 3 (21 к/с; 720p, низкие настройки (Full Screen), DX12), Cyberpunk 2077 (22 к/с; 1080p, низкие настройки (50%), DX12), PUBG (30 к/с; 720p, очень низкие настройки, DX11).

Все замеры производительности вы можете увидеть ниже.