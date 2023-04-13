Выбираем хорошие восемь ядер для игр: Ryzen 7 5800X3D или 7700X?

Для того чтобы собрать действительно мощный игровой компьютер с хорошей видеокартой, нужно рассматривать как минимум восьмиядерные процессоры. Например, Ryzen 7 5800X3D и 7700X.

Пользователь портала Overclockers сравнил две игровые сборки на базе процессоров Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7700X. Много ли вы сэкономите, если соберёте компьютер на старой платформе AM4? Все цены на запчасти приведены автором материала из магазинов «Регард».

Сейчас Ryzen 7 5800X3D стоит чуть больше 30 тысяч рублей. Что касается системы охлаждения, то подойдёт ID-COOLING ZOOMFLOW 360 XT SNOW (7 600 рублей), отводящая 350 Вт, матплата будет стоять MSI MPG B550 GAMING PLUS (13 120 рублей), оперативная память - Kingston Fury Beast Black (7 820 рублей, два модуля по 16 ГБ), видеокарта - GeForce RTX 4070 Ti Palit GamingPro (80 000 рублей), SSD - MSI SPATIUM M460 (9 670 рублей), блок питания - Fractal Design Ion Gold (850 Вт, 11 710 рублей), корпус - DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Black (7 830 рублей).

Стоить всё будет в итоге 169 100 рублей.