Вышел список самых популярных у пользователей игр на Xbox за предыдущую неделю

С 11 по 40 строчку соответственно заняли Halo: The Master Chief Collection, ROBLOX, FIFA 21, Forza Horizon 4, Gang Beasts, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, The Ascent, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla, Microsoft Flight Simulator, MLB The Show 21, NBA 2K21, Overwatch: Origins Edition, Gears 5, Art of Rally, Sea of Thieves, Dead by Daylight, FIFA 21, Battlefield V, PUBG: Battlegrounds, Halo 5: Guardians, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, SMITE, EA SPORTS UFC 4, ARK: Survival Evolved, Star Wars Battlefront II, For Honor, Battlefield 4, Fallout 4, Fallout 76.

Напомним, что сайт составляет каждую неделю составляет топ-40 наиболее популярных по количеству игроков игр.