Win 10 и Win 11 сравнили по производительности в играх: и на Intel, и на AMD

На YouTube-канале i2HARD протестировали два варианта компьютерной сборки (на базе Intel Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X) в семи современных играх. Среди проектов были Cyberpunk 2077, Far Cry 6, SC: Survivors, Shadow of the Tomb Raider, A Total War Saga: TROY, Watch Dogs: Legion, Call of Duty: Warzone.

Перед тестированием в играх эксперты проверили конфигурации в других бенчмарках. Как отметили авторы, в некоторых из них процессор Intel на Windows 10 показывает странные результаты. Так, в TestMem5 он работал только на эффективных Е-ядрах. У Ryzen были странные особенности в 11-й версии Windows.

Что касается результатов в играх, то в них Intel на Windows 10 либо на Windows 11 стабильно был лучше остальных вариантов. Ryzen же как на Windows 10, так и на Windows 11 отставал по производительности от конкурента. В Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p на ультра-настройках между Intel на Windows 10 и Windows 11 разница совсем незначительная в пользу 10-й версии (среднее число кадров - 138 к/с против 136 к/с соответственно). Если же говорить о Ryzen, то между двумя версиями операционной системы разницы не было: средняя частота кадров составляла 117 к/с.

На ультра-пресете в 1080p Far Cry 6 запускается с самой высокой средней частотой кадров на Intel Core i9-12900K и Windows 11: 140 к/с против 139 к/с на Windows 10. Процессор Ryzen выдаёт с обеими операционными системами в среднем 116 к/с.

SC: Survivors идёт также в 1080p и на максимальных настройках. Лучшей здесь оказывается конфигурация с Intel и Windows 11: среднее число кадров в этом случае составляет 137 к/с. На Windows 10 Intel выдаёт 131 к/с, а что касается процессора Ryzen, то производительность с ним на Windows 10 равняется 112 к/с, а на Windows 11 - 110 к/с.