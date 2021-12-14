Win 10 и Win 11 сравнили по производительности в играх: и на Intel, и на AMD

Win 10 и Win 11 сравнили по производительности в играх: и на Intel, и на AMDОказалось, что результаты на Windows 11 в некоторых случаях ниже, чем на Windows 10
На YouTube-канале i2HARD протестировали два варианта компьютерной сборки (на базе Intel Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X) в семи современных играх. Среди проектов были Cyberpunk 2077, Far Cry 6, SC: Survivors, Shadow of the Tomb Raider, A Total War Saga: TROY, Watch Dogs: Legion, Call of Duty: Warzone.
Перед тестированием в играх эксперты проверили конфигурации в других бенчмарках. Как отметили авторы, в некоторых из них процессор Intel на Windows 10 показывает странные результаты. Так, в TestMem5 он работал только на эффективных Е-ядрах. У Ryzen были странные особенности в 11-й версии Windows.
Что касается результатов в играх, то в них Intel на Windows 10 либо на Windows 11 стабильно был лучше остальных вариантов. Ryzen же как на Windows 10, так и на Windows 11 отставал по производительности от конкурента. В Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p на ультра-настройках между Intel на Windows 10 и Windows 11 разница совсем незначительная в пользу 10-й версии (среднее число кадров - 138 к/с против 136 к/с соответственно). Если же говорить о Ryzen, то между двумя версиями операционной системы разницы не было: средняя частота кадров составляла 117 к/с.
На ультра-пресете в 1080p Far Cry 6 запускается с самой высокой средней частотой кадров на Intel Core i9-12900K и Windows 11: 140 к/с против 139 к/с на Windows 10. Процессор Ryzen выдаёт с обеими операционными системами в среднем 116 к/с.
SC: Survivors идёт также в 1080p и на максимальных настройках. Лучшей здесь оказывается конфигурация с Intel и Windows 11: среднее число кадров в этом случае составляет 137 к/с. На Windows 10 Intel выдаёт 131 к/с, а что касается процессора Ryzen, то производительность с ним на Windows 10 равняется 112 к/с, а на Windows 11 - 110 к/с.
Игра Shadow of the Tomb Raider была запущена на максимальном пресете в 1080p. Разницы по среднему числу кадров между Windows 10 и 11 здесь не оказалось: производительность составила 276 к/с. А в случае с Ryzen чуть лучше была версия на Windows 10: 259 к/с против 256 к/с.
A Total War Saga: TROY также запускалась с максимальными установленными параметрами и в разрешении 1080p. В данном случае на Windows 10 с Intel в среднем удавалось достичь 125 к/с, на Windows 11 - 124 к/с. С процессором Ryzen удавалось на обеих версиях Windows получить 106 к/с.
В Watch Dogs: Legion были установлены ультра-настройки и разрешение 1080p. По средней производительности разницы между Intel на Windows 10 и Windows 11 нет совсем (число кадров составляет 112 к/с), а между конфигурациями Ryzen она равняется всего 1 к/с: 97 к/с на 10-й версии Windows и 96 к/с на 11-й версии.
Наконец, Call of Duty: Warzone. Этот проект шёл на киберспортивных настройках в 1080p. В результате выше всего значения средней производительности были с Intel на Windows 10: 239 к/с (против 227 к/с на Windows 11). Сборка с Ryzen демонстрировала лучшие значения также на Windows 10: 220 к/с против 213 к/с.
Таким образом, для процессоров AMD в играх больше подходит Windows 10. В то же время нельзя однозначно утверждать, что с Intel лучше играть на Windows 11: в некоторых случаях новая версия системы даёт возможность достичь наилучшей производительности, но бывает и наоборот (например, в Call of Duty: Warzone).
Протестированная конфигурация:
- процессор Intel Core i9-12900K/AMD Ryzen 9 5950X;
- материнская плата ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4/ASUS ROG Crosshair VIII Formula;
- оперативная память DDR4 G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA 2x16 ГБ;
- видеокарта ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX.