10 худших напитков для вашего кишечника

Старайтесь меньше употреблять этих напитков, если не хотите навредить своему кишечнику.

Сладкий чай. Об этом говорит эксперт по питанию Тоби Амидор. В исследовании 2020 года отмечается, что диета с высоким содержанием сахара может привести к воспалению и нарушению баланса между «хорошими» и «плохими» микробами в кишечнике. Лучше выбирайте натуральный фруктовый сок без сахара.

Сладкий сок. Вместо него берите 100-процентный овощной или фруктовый сок, так как в нём есть витамины, минералы, фитонутриенты.

Энергетические напитки. Такие напитки с высоким содержанием кофеина могут вызвать гастрит, воспаление, повышенную перистальтику кишечника и диарею. Кроме того, они могут усугубить проявление симптомов у людей с синдромом раздражённого кишечника, усилить беспокойство, вызвать дрожь.

Кофе. Подобные напитки могут привести к жидкому стулу или диарее, что будет способствовать обезвоживанию. Также известно, что кофеин - это мочегонное средство, он также может усилить стресс и беспокойство, помешать хорошему сну, усугубить симптомы у людей с синдромом раздражённого кишечника (СРК) или воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК).

Обычная газировка. Она вредна для тех, у кого синдром раздражённого кишечника или воспалительное заболевание кишечника. У таких людей из-за газировки может возникнуть желудочно-кишечное расстройство. Научные исследования показывают, что при избыточном потреблении сахара нарушается баланс бактерий в кишечнике.