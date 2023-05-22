10 лучших овощей, чтобы сбросить вес

10 лучших овощей, чтобы сбросить весВозьмите их на заметку
Все овощи считаются полезными для здоровья. Но конкретно эти помогут вам похудеть.
Опытные диетологи назвали несколько овощей, благодаря которым вы точно похудеете.
Морковь. В одной чашке измельчённой моркови - 52,1 ккал, 0,3 г жира, 88,3 мг натрия, 12,3 г углеводов (3,58 г клетчатки, 6 г сахара), 1,19 г белка. Этот продукт поможет вам насытиться, поэтому в результате вы в целом будете в течение дня есть меньше.
Горох. На одну чашку гороха приходится 117 ккал, 0,58 г жира, 7,25 мг натрия, 20,9 г углеводов (8,26 г клетчатки, 8,22 г сахара), 7,86 г белка. В нём содержится много белка, и исследования показывают, что белок увеличивает чувство сытости, регулирует выработку гормонов голода, а также связан с меньшим количеством жира на животе.
Сладкая картошка. Одна чашка такого картофеля содержит 180 ккал, 0,3 г жира, 72 мг натрия, 41,4 г углеводов (6,6 г клетчатки, 13 г сахара), 4 г белка. Это отличный овощ, сочетающий в себе клетчатку и белок. В результате вы дольше будете ощущать сытость, а за счёт естественной сладости картофеля станете употреблять меньше сахара.
Цветная капуста. В одной чашке этой капусты - 39,6 ккал, 0,38 г жиров, 32,1 мг натрия, 7,78 г углеводов (4,1 г клетчатки), 3,76 г белков. Цветная капуста отличается низким содержанием калорий и некоторым количеством клетчатки. Это отличная комбинация для похудения.
Спагетти-сквош. Из одной чашки этого овоща вы получите 41,8 калорий, 0,4 г жира, 394 мг натрия, 10 г углеводов (2,17 г клетчатки, 3,92 г сахара), 1,02 г белка. Спагетти-сквош может послужить заменой традиционной пасте. К тому же в нём немного углеводов и сахара.
Брокколи. В одной чашке этой капусты - 19,4 калории, 0,63 г жира, 6,6 мг натрия, 3,35 г углеводов (2,2 г клетчатки, 0,74 г сахара), 1 г белка. Также брокколи содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в организме. Научные исследования показывают, что из-за хронического воспаления может увеличиваться вес.
Болгарский перец. В нарезанном виде в одной чашке такого перца - 23,9 калории, 0,27 г жира, 3,68 мг натрия, 5,5 г углеводов (1,93 г клетчатки, 3,86 г сахара), 0,91 г белка. Это идеальный овощ для снижения веса, так как в нём мало калорий, много питательных веществ, а ещё он хорошо насыщает.
Лук. Один стакан нарезанного лука содержит 64 калории, 0,16 г жира, 6,4 мг натрия, 14,9 г углеводов (2,7 г клетчатки, 6,78 г сахара), 1,76 г белка. Этот низкокалорийный и ароматный овощ можно добавлять в самые разные блюда. Также в луке есть пребиотики, которые поддерживают в норме пищеварение и обеспечивают баланс бактерий в кишечнике.
Острый перец. В одном стручке перца чили - 18 калорий, 0,19 г жира, 4,05 мг натрия, 3,96 г углеводов (0,67 г клетчатки, 2,38 г сахара), 0,84 г белка. Такой перец станет отличным дополнением к блюду. В его состав входит капсаицин, который повышает настроение, ускоряет обмен веществ, уменьшает воспаление, способствует высвобождению гормонов эндорфинов, а также позволяет некоторым людям похудеть.
Свёкла. В одной чашке консервированных ломтиков свёклы - 52,7 калорий, 0,23 г жира, 330 мг натрия, 12,3 г углеводов (3,06 г клетчатки, 9,37 г сахара), 1,55 г белка. Этот овощ богат нитратами, который сделает ваши тренировки более эффективными.
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