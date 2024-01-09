10 неожиданных побочных эффектов употребления овощей

"Диарея бегуна". Если вы перед пробежкой съели овощи, то у вас может возникнуть диарея. Всё потому, что эти продукты содержат много клетчатки. Избегайте овощей хотя бы за три часа до тренировки.

Большое количество натрия. Лучше откажитесь от консервированных овощей, поскольку в них содержится много соли. К примеру, в одной порции консервированных помидоров — 306 мг натрия, а в свежих — 9 мг. Это может быть проблематичным для тех, кто страдает болезнями сердца.

Слишком много углеводов. Крахмалистые овощи вроде картофеля, зимней тыквы, кукурузы могут повышать уровень сахара в крови, так как содержат большое количество углеводов. Если у вас сахарный диабет, то сосредоточьтесь на употреблении некрахмалистых продуктов.

Газообразование и вздутие живота. По данным одного исследования, крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста) содержат глюкозинолаты. При расщеплении в организме они выделяют сернистые газы, из-за которых происходит вздутие живота. Помочь могут в этом случае такие методы приготовления этих овощей, как запекание, варка или тушение.

Изжога. Некоторые кислые овощи вызывают изжогу. Например, это помидоры (а также сальса, томатный соус, кетчуп), чеснок, лук, острый перец.