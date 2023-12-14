10 неожиданных причин сухости вашей кожи

Ароматизаторы. Избегайте средств по уходу за кожей и дезодорантов с ароматизаторами. Часто они являются также источником аллергического контактного дерматита.

Мыло. Большинство видов мыла, моющих средств, шампуней вытягивают из кожи влагу, так как созданы они для удаления жира. Лучше брать увлажняющий гель для душа, чем жёсткое мыло.

Генетика. Учёные отмечают, что сухая кожа может передаваться по наследству. Люди с мутациями в определённых генах имеют более сухую кожу и более высокий риск возникновения экземы.

Жёсткая вода. Магний и кальций, содержащиеся в этой воде, оставляют на коже плёнку, вызывающую сухость. Решить проблему могут фильтры для водопроводной воды, а также использование средств по уходу за кожей с витаминами А и С.

Средства от прыщей и ретинол. По данным MedlinePlus, салициловая кислота хоть и лечит прыщи, но вызывает сухость кожи. То же самое касается ретинола.