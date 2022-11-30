10 полезных для здоровья причин есть помидоры каждый день

10 полезных для здоровья причин есть помидоры каждый деньВот как они влияют на ваше тело
Помидоры являются частью почти любой кухни мира и знакомы каждому. Из них готовят супы и соусы, их добавляют в самые разные блюда. Да и в целом они очень полезны для здоровья.
Фото: EBPC
Вот 10 причин, по которым вам нужно каждый день есть помидоры. И это не только питательность, доступность и приятный вкус этих продуктов.
Большое количество ликопина. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами. Именно благодаря ему помидоры - красного цвета. За счёт ликопина укрепляется иммунитет, снижается холестерин, риск инсульта, улучшается свёртываемость крови, артерии становятся более эластичными.
Много ценных каротиноидов. Всего есть четыре каротиноида: помимо ликопина, это лютеин, бета-каротин, альфа-каротин. Все они есть в помидорах. А максимальная польза от них как раз достигается, когда они работают вместе.
Снижается вероятность развития рака. Ликопин помогает предотвратить появление некоторых видов рака. Так, исследования показали, что помидоры могут на 31 % снизить риск столкнуться с раком поджелудочной железы. Определённую роль играет и бета-каротин: у женщин он предупреждает развитие рака молочной железы, у мужчин - рака предстательной железы.
Уменьшение воспаления. Такой эффект достигается, если есть помидоры вместе с кожурой.
Улучшение зрения. Всё дело в том, что в помидорах много витамина А, а также есть лютеин, ликопин, зеаксантин.
Много калия. Так, в одном большом помидоре может быть до 431 мг этого вещества, то есть почти 10 % суточной нормы. Учёные говорят, что высокий уровень калия в организме предотвращает образование камней в почках, улучшает здоровье сердца.
Укрепление сердца. Много помидоров входит в состав средиземноморской диеты. И исследования демонстрируют, что люди, которые придерживаются этой диеты, реже умирают от болезней сердца. Также при употреблении помидоров снижается артериальное давление, уровень «плохого» холестерина.
Улучшение состояния кожи. Это происходит благодаря витамину С в помидорах. Этот витамин способен защитить кожу от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей, от солнечных лучей, свободных радикалов, загрязняющих веществ. Кроме того, важную роль он играет и в производстве коллагена.
Увеличение потребления фолиевой кислоты. Этот витамин помогает бороться с усталостью и предотвращает развитие депрессии.
Стабилизация сахара в крови. Всё благодаря тому, что в состав помидоров входит альфа-липоевая кислота.
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