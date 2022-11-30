Фитнес и здоровье
21:09, 30 ноября 2022
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10 полезных для здоровья причин есть помидоры каждый день

Вот как они влияют на ваше тело

Помидоры являются частью почти любой кухни мира и знакомы каждому. Из них готовят супы и соусы, их добавляют в самые разные блюда. Да и в целом они очень полезны для здоровья.

10 полезных для здоровья причин есть помидоры каждый день

Фото: EBPC

Вот 10 причин, по которым вам нужно каждый день есть помидоры. И это не только питательность, доступность и приятный вкус этих продуктов.

  1. Большое количество ликопина. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами. Именно благодаря ему помидоры - красного цвета. За счёт ликопина укрепляется иммунитет, снижается холестерин, риск инсульта, улучшается свёртываемость крови, артерии становятся более эластичными.

  2. Много ценных каротиноидов. Всего есть четыре каротиноида: помимо ликопина, это лютеин, бета-каротин, альфа-каротин. Все они есть в помидорах. А максимальная польза от них как раз достигается, когда они работают вместе.

  3. Снижается вероятность развития рака. Ликопин помогает предотвратить появление некоторых видов рака. Так, исследования показали, что помидоры могут на 31 % снизить риск столкнуться с раком поджелудочной железы. Определённую роль играет и бета-каротин: у женщин он предупреждает развитие рака молочной железы, у мужчин - рака предстательной железы.

  4. Уменьшение воспаления. Такой эффект достигается, если есть помидоры вместе с кожурой.

  5. Улучшение зрения. Всё дело в том, что в помидорах много витамина А, а также есть лютеин, ликопин, зеаксантин.

10 полезных для здоровья причин есть помидоры каждый день

  1. Много калия. Так, в одном большом помидоре может быть до 431 мг этого вещества, то есть почти 10 % суточной нормы. Учёные говорят, что высокий уровень калия в организме предотвращает образование камней в почках, улучшает здоровье сердца.

  2. Укрепление сердца. Много помидоров входит в состав средиземноморской диеты. И исследования демонстрируют, что люди, которые придерживаются этой диеты, реже умирают от болезней сердца. Также при употреблении помидоров снижается артериальное давление, уровень «плохого» холестерина.

  3. Улучшение состояния кожи. Это происходит благодаря витамину С в помидорах. Этот витамин способен защитить кожу от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей, от солнечных лучей, свободных радикалов, загрязняющих веществ. Кроме того, важную роль он играет и в производстве коллагена.

  4. Увеличение потребления фолиевой кислоты. Этот витамин помогает бороться с усталостью и предотвращает развитие депрессии.

  5. Стабилизация сахара в крови. Всё благодаря тому, что в состав помидоров входит альфа-липоевая кислота.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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