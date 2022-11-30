10 полезных для здоровья причин есть помидоры каждый день

Вот 10 причин, по которым вам нужно каждый день есть помидоры. И это не только питательность, доступность и приятный вкус этих продуктов.

Большое количество ликопина. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами. Именно благодаря ему помидоры - красного цвета. За счёт ликопина укрепляется иммунитет, снижается холестерин, риск инсульта, улучшается свёртываемость крови, артерии становятся более эластичными.

Много ценных каротиноидов. Всего есть четыре каротиноида: помимо ликопина, это лютеин, бета-каротин, альфа-каротин. Все они есть в помидорах. А максимальная польза от них как раз достигается, когда они работают вместе.

Снижается вероятность развития рака. Ликопин помогает предотвратить появление некоторых видов рака. Так, исследования показали, что помидоры могут на 31 % снизить риск столкнуться с раком поджелудочной железы. Определённую роль играет и бета-каротин: у женщин он предупреждает развитие рака молочной железы, у мужчин - рака предстательной железы.

Уменьшение воспаления. Такой эффект достигается, если есть помидоры вместе с кожурой.