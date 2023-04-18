10 причин, почему вы всё ещё не можете похудеть, даже если пытаетесь

Существует 10 реальных причин, почему ваш вес может не снижаться, даже если вы всё делаете правильно.

У вас какое-то заболевание. Обсудите причины лишнего веса с врачом. Например, избыточный вес может указывать на синдром Кушинга.

Вы придерживаетесь периодического голодания. В этом случае вы можете становиться очень голодным и переедать. А ещё во время голодания вы можете чувствовать себя слишком уставшим и неспособным сосредоточиться. Другими словами, интервальное голодание помогает похудеть не всем. И особенно осторожными нужно быть женщинам, чтоб не нарушить гормональный баланс.

Вы едите закуски, которые не насыщают. Обязательно включайте в перекус продукты, которые богаты белком и клетчаткой. Так вы дольше будете ощущать сытость. Одним из примеров таких продуктов могут послужить фисташки.

Вы стали веганом без чёткого плана действий. В данном случае важно потреблять достаточно белка. Во многих растительных продуктов содержится белка мало, зато много углеводов. Последние не особо насыщают, что приводит к перееданию и потреблению высококалорийных блюд. Из растительных источников, богатых белком, можно выделить тофу, чечевицу, чёрную фасоль, сушёный горох, нут, эдамаме, орехи, семена чиа, лебеду.

Вы заказываете в ресторанах или на вынос блюда с овощами. Здесь важно то, как готовятся эти овощи. Не забудьте, что масло, в котором маринуются или готовятся овощи, могут могут содержать много калорий. Лучше попросите приготовить эти продукты на пару или попросите добавить к ним приправы/специи.