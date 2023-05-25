10 самых опасных животных в мире

Комары. Из-за распространения малярии они убивают 725 тысяч человек в год. Особенно опасна эта инфекция в Африке: в этом регионе встречается 95% случаев заболевания и 96% случаев смерти от малярии.

Люди. Считается, что люди могут убивать 400 тысяч человек в год. И теоретически люди как раз являются животными. Самый высокий уровень убийств наблюдается в Латинской Америке.

Змеи. Известно, что они убивают 138 тысяч человек в год. К примеру, чёрная мамба способна убить человека двумя каплями своего яда, а питоны могут проглотить человека целиком.

Собаки. Из-за бешенства умирают 59 тысяч человек в год. Эта болезнь может передаваться через укусы, царапины, прямой контакт с заражёнными участками на собаке.

Жуки-убийцы (болезнь Шагаса). От смертельной болезни Шагаса умирают ежегодно 10 тысяч человек. И эти жуки считаются основными распространителями данного заболевания.