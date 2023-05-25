10 самых опасных животных в мире

10 самых опасных животных в миреОни убивают больше всего людей в год
Голливудские фильмы убеждают нас, что самые смертоносные животные - это акулы и разъярённые обезьяны. Но на деле всё совсем не так.
Комары. Из-за распространения малярии они убивают 725 тысяч человек в год. Особенно опасна эта инфекция в Африке: в этом регионе встречается 95% случаев заболевания и 96% случаев смерти от малярии.
Люди. Считается, что люди могут убивать 400 тысяч человек в год. И теоретически люди как раз являются животными. Самый высокий уровень убийств наблюдается в Латинской Америке.
Змеи. Известно, что они убивают 138 тысяч человек в год. К примеру, чёрная мамба способна убить человека двумя каплями своего яда, а питоны могут проглотить человека целиком.
Собаки. Из-за бешенства умирают 59 тысяч человек в год. Эта болезнь может передаваться через укусы, царапины, прямой контакт с заражёнными участками на собаке.
Жуки-убийцы (болезнь Шагаса). От смертельной болезни Шагаса умирают ежегодно 10 тысяч человек. И эти жуки считаются основными распространителями данного заболевания.
Скорпионы. Они убивают 3300 человек в год. Правда, из более чем 2600 видов паукообразных только у 25 достаточно мощный яд, чтобы убить человека. Одним из самых опасных скорпионов является ловец смерти. Яд этого скорпиона способен убить пожилых, а также тех, у кого есть затянувшиеся проблемы со здоровьем, в том числе болезни сердца.
Крокодилы. От этих животных ежегодно погибает примерно 1000 человек. Крокодилы агрессивны и активно защищают свою территорию.
Слоны. В год от них погибают 600 человек. Обычно слоны убивают людей, затаптывая их. Известно также, что они могут поднимать и бросать людей при помощи хоботов, протыкать людей своими бивнями.
Бегемоты. Они убивают 500 человек в год. Для этого бегемоты используют длинные острые клыки.
Львы. Эти животные убивают 200 человек в год. Они способны легко сломать кости и череп человека.