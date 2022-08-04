10 самых распространённых мифов о питании

Существуют 10 популярных мифов о еде, в которые многие из нас верят.

Здоровое питание — это очень дорого. В действительности составить здоровый рацион можно и с ограниченным бюджетом. Поможет в этом покупка продуктов во время распродаж и создание списка покупок. Возьмите в магазине сезонные овощи и фрукты (свежие, замороженные либо консервированные), основные продукты питания (чечевица, цельнозерновые макароны, сушёные бобы, коричневый рис).

Отказываться от глютена нужно всем. Если вы не страдаете непереносимостью глютена, то ограничивать его потребление вам не нужно. Глютен входит в состав ржи, пшеницы, ячменя. Все эти продукты имеют большую питательную ценность.

Вместо обычного сахара нужно использовать нерафинированный. На самом деле сахар есть сахар. Даже если в мёде, кленовом сиропе и других альтернативах присутствуют витамины и минералы, то польза от них - минимальна. Это всё равно продукты с добавленным сахаром.

Жирные продукты увеличивают вес. Дело в том, что жир полезен для организма. Он защищает внутренние органы, поддерживает клеточные мембраны, помогает в усвоении витаминов. Но есть разные виды жира. Выбирать нужно ненасыщенные, которые полезны для сердца. Они входят в состав оливкового и рапсового масла, орехов, орехового масла, авокадо.