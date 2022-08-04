10 самых распространённых мифов о питании

10 самых распространённых мифов о питанииИх развенчали специалисты клиники Майо
Существуют 10 популярных мифов о еде, в которые многие из нас верят.
Здоровое питание — это очень дорого. В действительности составить здоровый рацион можно и с ограниченным бюджетом. Поможет в этом покупка продуктов во время распродаж и создание списка покупок. Возьмите в магазине сезонные овощи и фрукты (свежие, замороженные либо консервированные), основные продукты питания (чечевица, цельнозерновые макароны, сушёные бобы, коричневый рис).
Отказываться от глютена нужно всем. Если вы не страдаете непереносимостью глютена, то ограничивать его потребление вам не нужно. Глютен входит в состав ржи, пшеницы, ячменя. Все эти продукты имеют большую питательную ценность.
Вместо обычного сахара нужно использовать нерафинированный. На самом деле сахар есть сахар. Даже если в мёде, кленовом сиропе и других альтернативах присутствуют витамины и минералы, то польза от них - минимальна. Это всё равно продукты с добавленным сахаром.
Жирные продукты увеличивают вес. Дело в том, что жир полезен для организма. Он защищает внутренние органы, поддерживает клеточные мембраны, помогает в усвоении витаминов. Но есть разные виды жира. Выбирать нужно ненасыщенные, которые полезны для сердца. Они входят в состав оливкового и рапсового масла, орехов, орехового масла, авокадо.
Если хотите похудеть - откажитесь от углеводов. Если вы исключаете из рациона целую группу продуктов, это значит, что, скорее всего, ваш организм не будет получать жизненно необходимые питательные вещества.
Детокс-диета поможет очистить организм от вредных веществ. Вам не нужно дополнительно избавлять тело от токсинов, поскольку с эту функцию уже выполняют желудочно-кишечный тракт, почки, печень.
Откажитесь от еды после 19 часов. Обычно вечером люди тянутся к еде вовсе не из-за физического голода. Такая тяга может быть связана со скукой, с привычкой или просто с сильным желанием что-нибудь съесть.
Некоторые продукты могут сжигать жир. Не существует продуктов, которые позволили бы вам быстрее похудеть. Даже если вы и избавитесь от нескольких килограммов после того, как съедите грейпфрут, кайенский перец, выпьете уксус, всё равно эти килограммы вернутся, как только вы перестанете употреблять эти продукты.
Лучший способ есть меньше соли - не пользоваться солонкой. Большую часть натрия, как показывает статистика, американцы получают из соли, которая добавляется в обработанные и готовые к употреблению продукты и блюда в ресторанах, кафе и т.п.
Обезжиренные продукты или продукты с низким содержанием жира - полезны. В таких продуктах зачастую содержится натрий либо сахар, который компенсирует потерю вкуса при удалении жира. Также жир помогает вам дольше чувствовать сытость, поэтому после обезжиренных продуктов вы можете вскоре опять захотеть есть.
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